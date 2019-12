Weihnachten: Welche Botschaft die Pfarrer für die Gläubigen haben

Plus Auch im Landkreis Landsberg steht die Weihnachtsbotschaft im Mittelpunkt der Predigten. Von einem besonderen Kniefall, Gottes Liebe und dem Geheimnis von Weihnachten.

Eingestimmt mit einem Krippenspiel an Heiligabend, in der Christmette und in Festgottesdiensten die Geburt Christi feiernd, begehen Christen das Weihnachtsfest. „Ein Kind ist uns geboren“, davon erzählt die Weihnachtsbotschaft und in ihren Weihnachtspredigten thematisieren Pfarrer diese Menschwerdung Gottes. Die Geistlichen Thomas Wagner, Gregory Herzel und Jochen Eberhardt haben diese Botschaft auf ihre Weise interpretiert.

Den Kniefall von Königen und Hirten vor dem Jesuskind spricht Pfarrer Thomas Wagner von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Geltendorf an: „Einen ganz wesentlichen körperlichen Ausdruck können wir in der Heiligen Nacht und in der Darstellung der Weihnachtsgeschichte immer wieder sehen … Menschen im Umfeld der Krippe fallen auf die Knie.“ So gewohnt das Bild sei, so sei es zutiefst aufrüttelnd. Menschen knieten vor einem kleinen, hilflosen Kind. Die Menschen zeigten so ihre Demut und Verehrung vor dem göttlichen Kind. Pfarrer Wagner spannt in seiner Predigt einen Bogen in die Gegenwart und spricht von denen, die sich als Retter in der Not stilisierten. „Gerade in den letzten Jahren erleben wir viele politische Machthaber mit einem Allmachtsanspruch, die sich viel erlauben dürfen und für sich Freiheiten in Anspruch nehmen.“ Nicht aus Verehrung oder gläubigem Staunen würden den Mächtigen Ehrfurchtsbezeugungen dargebracht, sondern weil der Mensch vor ihnen in die Knie gezwungen werde.

Kerzenlicht erhellt die Kirchen in diesen Tagen. Bild: Julian Leitenstorfer

Für Pfarrer Wagner zeigt sich, dass Christus der wahre Retter ist, in dem er die Verhältnisse umkehre. „Gott macht sich klein und verletzlich.“ Er sei bedürftig nach Liebe und Freundschaft und brauche als kleines Kind Fürsorge und Pflege, wie alle Menschen. Er müsse fliehen wie viele heute und werde aufs Kreuz gelegt wie es viele Menschen im Leben auf erführen. Damit zeige sich aber gerade seine Macht, denn nicht Geld, Einfluss und in die Knie zwingen rette den Menschen, sondern die Liebe und die Güte, die Gott den Menschen erweise in dem er als Mitmensch und Bruder zu den Menschen komme. „ Weihnachten feiern heißt, die Liebe im wahrsten Sinne des Wortes feiern, denn in Christus ist die Güte und Menschenliebe Gottes uns erschienen.“

Die Menschwerdung Gottes „im Stall von Bethlehem, im Kind in der Krippe“ steht auch im Fokus der Predigt von Stadtpfarrer Gregory Herzel von der Pfarrei Zu den Heiligen Engeln in Landsberg. Gott werde Mensch, weil er die Menschen liebe, weil er die Liebe selbst sei. Pfarrer Herzel beschreibt die Liebe Gottes als mitfühlend mit allen Menschen. Er sei mit denen, die auf der Sonnenseite des Lebens stünden und fühle auch mit denen, deren Leben im Schatten liege. Im Stall von Bethlehem zeigt sich für Herzel Gottes Liebe auch als wahrnehmend, das heißt den einzelnen Menschen wirklich sehend.

Zahlreiche Gläubige besuchten die Christmette in der Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln. Bild: Julian Leitenstorfer

Der Schöpfer mache sich zum Geschöpf um zu zeigen, „jedes Geschöpf besitzt Würde, jedes Geschöpf verdient Achtung, jedes Geschöpf muss geschätzt werden“. Gottes Liebe ist für den Geistlichen eine verständnisvolle Liebe. „Gott weiß um mich und mein Leben und warum ich in bestimmten Situationen handle, agiere, reagiere, wie ich es eben tue.“ Die Menschen sind für Pfarrer Herzel jedes Jahr zu Weihnachten von Neuem eingeladen, menschlicher, mitfühlender und verständnisvoller zu werden – vielleicht der Meinung des Partners, einem anderen Lebensentwurf der Kinder oder Veränderungen in Staat, Gesellschaft und auch Kirche gegenüber.

„Gott kommt in unsere Welt und durchdringt sie auf geheimnisvolle, unspektakuläre Weise“, sagt Pfarrer Jochen Eberhardt von der evangelischen Gemeinde Ammersee-West zu Beginn seiner Predigt über das „Geheimnis von Weihnachten“. Das Kind in der Krippe, schutzbedürftig, klein, machtlos, aber gerade so erreicht es für den Geistlichen die Herzen der Menschen. „Gott wird Mensch für uns – damit wir Vertrauen zu ihm fassen können.“ Geheimnisvoll webe er seine Fäden in die Geschichte von Menschen und durchdringe so Gegenwart und Zukunft der Geschichte der Menschheit, „unserer Geschichte“.

Familiengottesdienst in der Christuskriche in Utting mit Krippenspiel. Bild: Julian Leitenstorfer

Gottes Spuren im eigenen Leben festzustellen, gelingt laut Eberhardt oft erst im Rückblick, „wenn wir dankbar wahrnehmen, wie wir bewahrt wurden“. Bewahrt bei einem Radunfall von noch schlimmeren Folgen beispielsweise. Weihnachten zeige, dass Gott nahe sei. Gott werde Mensch und „kennt unserer Freude, unseren Schmerz“. Er durchleide Ängste und verlasse sich ganz auf seinen himmlischen Vater. Das Geschehen um Weihnachten stärkt für Eberhardt das Vertrauen in einen nahen, den Menschen zugewandten Gott. Gottes Botschaft an den Menschen ist für Eberhardt: „Ich liebe dich, dich Welt, dich Mensch. Und nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen.“