vor 21 Min.

Weihnachtsmarkt in Dießen 2019: Start heute, Termine, Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt in Dießen 2019 bietet ab heute wieder eine wunderschöne Atmosphäre am Ammersee. Hier die Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten.

Ab heute, 07.12.19, lässt sich beim Weihnachtsmarkt im schönen Dießen am Ammersee wieder ein Glühwein gegen die Kälte genießen, während man sich schon nach ersten Geschenken umsieht. Nur an diesem Wochenende hat der Weihnachtsmarkt seine Pforten geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Dießen 2019 heute: Start, Termine und Öffnungszeiten

Traditionell findet der Dießener Weihnachtsmarkt immer am zweiten Adventwochenende statt. Dieses Jahr am 7. und 8. Dezember 2019. Am Samstag, 7. Dezember, ist er von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 8. Dezember, von 11 Uhr bis 18 Uhr.

Er gilt wegen der besonderen Atmosphäre als einer der schönsten Märkte der Region, denn zur Beleuchtung wird weitgehend auf elektrisches Licht verzichtet. Stattdessen leuchten Kerzen und Petroleumlampen. Die Stände beschränken sich auf selbst produziertes Handwerk. Dadurch fallen viele üblichen Angebote schon einmal weg.

Veranstalter des Dießener Weihnachtsmarktes ist auch dieses Jahr der "Heimatverein Dießen", der ansonsten Kulturveranstaltungen wie Lesungen, Theater, Musik, Kunstausstellungen organisiert. Wer die Waren - von Holz- und Papierarbeiten über Keramik, Glas, Schmiedeeisen, Textilien und Schmuck - wirklich in Ruhe anschauen oder etwas auswählen will, der sollte bald nach Mittag, jedenfalls vor der Dämmerung, kommen, um genug Licht und Platz zu haben.

Die Buden sind auf dem Platz vor dem Marienmünster aufgebaut. Im "Taubenturm", dem barocken Torturm des ehemaligen Klosters, zeigen gewöhnlich die Goldschmiede ihr Angebot und im obersten Stockwerk lockt ein kleines Café mit schönem Ausblick über den winterlichen See. Letztes Jahr hat der Weihnachtsmarkt bereits sein 40. Jubiläum gefeiert.

Weihnachtsmarkt Dießen: Anreise und Parkplätze heute am 7.12.19

Da der Weihnachtsmarkt Dießen meist ein Besuchermagnet ist, sind die Parkplätze meist sehr knapp. Der Heimatverein bittet deshalb darum, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Vom Bahnhof aus erreicht man den Markt zu Fuß in rund 15 Minuten. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen