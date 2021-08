In Weil gibt es „italienischen Süßkram“

Plus Für das Zuckerguss-Sonderheft reicht Bernhard Drexl aus Weil das Rezept für eine ganz spezielle Torte ein. Es stammt von einer Winzerfamilie aus Italien.

„Gemeinsam wird gearbeitet.“ Gemeinsam, das ist das Ehepaar Bernhard und Gabi Drexl aus Weil - und gearbeitet – eher ist es eine Passion – wird in der Küche. Im neuen, sechsten Zuckerguss Spezial mit dem Motto „Kulinarische Weltreise“ ist auch eine von Bernhard Drexl eingereichte Köstlichkeit zu finden, die ihren Ursprung in Italien hat.