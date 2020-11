13:58 Uhr

Weil: Unbekannte bewerfen Rollerfahrerin mit Steinen

Ein junge Rollerfahrerin wird auf der Staatsstraße bei Weil mit Steinen beworfen. Wen die Polizei jetzt sucht.

Erst am Mittwoch wurde der Polizei ein ungewöhnlicher Vorfall gemeldet, der sich am Freitag, 23. Oktober, gegen 18 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Weil und Epfenhausen ereignet hat. Dabei wurde die 16-jährige Fahrerin eines Motorrollers vom Beifahrerfenster eines dunklen – vermutlich schwarzen – SUV mit Steinen beworfen.

Den Angaben der Jugendlichen ist der Fahrer des SUV zunächst von hinten an sie herangefahren, danach habe er sie überholt und blieb zunächst mit gleicher Geschwindigkeit neben ihr. Dann sei das Beifahrerfenster geöffnet worden und unvermittelt seien Steine in ihre Richtung geworfen worden. Diese Steine – Kiesel bis zu einem Durchmesser von etwa fünf Zentimetern – hätten die 16-Jährige an Schulter und Helm getroffen.

Der Unbekannte entkommt Richtung Epfenhausen

Der Unbekannte habe danach sofort beschleunigt und sei mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Epfenhausen gefahren. Die Rollerfahrerin gab an, nicht verletzt worden zu sein, auch behielt sie die Kontrolle über ihren Roller. Jedoch wurde der Helm am Sichtvisier leicht beschädigt. (lt)

Hinweise an die Landsberger Polizei unter Telefon 08191/932-0.

