Weilheim/Greifenberg

vor 35 Min.

Hält hier in Greifenberg mal wieder ein Zug?

Plus Der Fahrgastverband Pro Bahn macht sich im Raum Weilheim für die Wiedereröffnung dreier Bahnhaltepunkte stark. Kann das auch ein Modell für die Ammerseebahn sein? Welche Bedingungen dabei eine wesentliche Rolle spielen.

Von Gerald Modlinger und Sabine Vetter

Sollen in der Region geschlossene Bahnhalte reaktiviert werden, um den Schienenverkehr zu verbessern? Dieses Thema bringt im Landkreis Weilheim-Schongau jetzt wieder der Fahrgastverband Pro Bahn aufs Gleis. Die Organisation veranstaltete eine Aktionswoche unter dem Motto „Mehr Bahn wagen – auch in Bayern! Mobilität zwischen Wahlfreiheit und Klimawandel“. Konkret geht es um die früheren Haltepunkte in Wielenbach (Ammerseebahn) sowie Wilzhofen und Polling auf der Strecke nach Garmisch-Partenkirchen. Auch im Landkreis Landsberg gibt es einige in den 1980er-Jahren stillgelegte Stationen – auf der Ammerseebahn sind das Greifenberg und Kaltenberg.

