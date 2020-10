10:36 Uhr

Weilheim: Mann geht vor einer Moschee auf Polizeibeamte los

Ein 23-Jähriger hält sich nicht an Hausverbot in einer Gebetsstätte in Weilheim. Dann greift er die angerückten Polizeibeamten an.

Auf dem Gelände einer Moschee in Weilheim sind am Freitagabend mehrere Polizeibeamte von einem 23-jährigen Mann attackiert worden. Wie die Polizei meldete, wurden die Beamten gegen 19 Uhr zu der Gebetsstätte am Meisteranger gerufen. Dort hielt sich der 23-Jährige auf, dem von der Glaubensgemeinde ein Hausverbot ausgesprochen war. Als der Mann der mehrfachen Aufforderung, sich zu entfernen, nicht Folge leistete, wurde ihm die angedroht, die Maßnahme mit körperlicher Gewalt durchzusetzen beziehungsweise ihn in Gewahrsam zu nehmen.

Der Weiheimer folgte den Aufforderungen der Polizei aber weiterhin nicht, er bedrohte die Beamten mittels Gesten mit dem Tode und führte mehrere gezielte Schläge in die Richtung der Einsatzkräfte aus. Die Polizeibeamten konnten dem Angriff ausweichen und brachten den Angreifer trotz massiver Gegenwehr zu Boden. Nach erfolgter Fesselung wurde der Mann vorläufig festgenommen und in die Arrestzelle der Dienststelle gebracht. (lt)





