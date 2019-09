vor 21 Min.

Weilheim: Polizei nimmt Stalker fest

Ein 28-Jähriger verstößt mehrfach gegen richterliche Auflagen und belästigt in Weilheim eine junge Frau. Jetzt bekommt er die Quittung dafür.

Weil er mehrfach gegen richterliche Auflagen verstoßen und eine 20-jährige Weilheimerin belästigt hat, hat die Polizei am Freitag einen 26-jährigen Stalker festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann zum wiederholten Mal gegen einen Beschluss nach dem sogenannten Gewaltschutzgesetz verstoßen.

Obwohl ihm der Aufenthalt am Wohnort der jungen Frau verboten worden war, hielt er sich seit Mai 2019 in mindestens zwölf Fällen dort auf und belästigte die 20-Jährige. Da ein Platzverweis offenbar nicht ausreicht, die Belästigungen zu unterbinden, nahmen Beamten den Mann fest. Das Amtsgericht Wolfratshausen ordnete an, dass der Mann bis Montag in Gewahrsam bleibt. (lt)

