Vier Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall in Weilheim

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Weilheim einen anderen Wagen. Vier Personen werden zum Teil schwer verletzt.

In Weilheim ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Seeshaupt gegen 18 Uhr mit seinem Auto die Staatsstraße 2066 in westlicher Richtung. Mit im Fahrzeuge befand sich eine 20-jährige Frau aus Polling. An der Kreuzung zur Alten Münchner Straße wollte der 28-Jährige nach links in Richtung Wilzhofen abbiegen.

Ihm entgegen fuhr zeitgleich ein 77-Jähriger aus Tutzing mit seinem Pkw. Als Beifahrerin saß eine 66-jährige Frau Peißenbergerin mit im Auto. Beim Abbiegevorgang des 28jährigen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz

Alle vier Insassen wurden bei dem Zusammenstoß laut Polizeibericht teilweise schwer im Kopf- und Brustbereich beziehungsweise an den Beinen verletzt. Drei von ihnen wurden zur weiteren Behandlung ins Unfallklinikum Murnau verbracht, einer kam ins Krankenhaus nach Tutzing.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehren Pähl, Haunshofen und Bernried der Rettungsdienst mit Hubschrauber, sowie die Straßenmeisterei und die Polizei. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei war die Staatsstraße für die Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt.