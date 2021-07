Weilheim Unbekannter zielt mit Laserstrahl auf Frau

Eine Radfahrerin bemerkt in einem Wald bei Weilheim einen grünen Laserstrahl. Danach zielt ein Unbekannter auf ihren Oberkörper.

Eine 20 Jahre alte Weilheimerin hatte am Sonntag in den späteren Abendstunden in einem Wald bei Weilheim ein äußerst unangenehmes Erlebnis. Ein Unbekannter zielte mit einem Laserstrahl auf sie.

Nach Angaben der Polizei war die junge Frau gegen 21 Uhr mit einem Fahrrad zwischen Schörghof und Dietlhofen durch den Wald auf einem Feldweg unterwegs. Auf einer Lichtung bemerkte sie plötzlich einen grünen Laserstrahl, der scheinbar aus etwa drei Metern Höhe vermutlich von einem Jägerstand kam und die gegenüberliegenden Bäume ableuchtete. Als die Frau merkte, dass der Laserstrahl in ihre Richtung geschwenkt wird, versteckte sie sich zunächst hinter einem Gebüsch.

Die Polizei wird alarmiert

Nachdem sie im Anschluss hinter dem Busch wieder hervorkam, zielte der Laser genau auf ihren Oberkörper. Fluchtartig verließ die verängstigte Frau den Bereich und wandte sich an die Polizei in Weilheim. Bei einer sofortigen Nachschau durch eine alarmierte Streife konnte jedoch niemand mehr vor Ort festgestellt werden. (lt)

