vor 35 Min.

Weilheimer Polizei nimmt brutalen Gewalttäter fest

Ein 28-jähriger Mann verletzt eine ein Jahr jüngere Bekannte in Peißenberg schwer. Sein Opfer peinigte er auf brachiale Weise.

Einen äußerst brutalen Gewalttäter hat die Weilheimer Polizei am Freitag für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen. Der 28-jährige Mann hatte eine 27-jährige Bekannte in Peißenberg massiv misshandelt. Wie die Polizei mitteilte, trat der Mann zunächst die Tür zur Wohnung der Frau ein. Dann schlug er die 27-Jährige mit der Faust ins Gesicht und würgte sie. Ein Nachbar kam der schreienden Frau zu Hilfe, daraufhin ließ der Aggressor zunächst von ihr ab und ging vor das Haus.

Der Täter schlug den Kopf der Frau auf das Pflaster

Als die 27-Jährige dem Mann folgte, schlug er erneut mit Fäusten auf sie ein, stieß sie zu Boden und schlug ihren Kopf auf das Pflaster. Ein weiterer Nachbar kam hinzu, und den Helfern gelang es, die Attacken des Mannes zu beenden. Dieser wurde durch einen Biss der Frau leicht verletzt, sie selbst erlitt schwere Verletzungen.

Als die Polizei am Tatort eintraf, kam der Gewalttäter in drohender Haltung auf die Beamten zu, sie brachten ihn aber zu Boden und fesselten ihn. Er wurde für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen, bis er am Samstag nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (lt)

Themen Folgen