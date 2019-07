vor 35 Min.

Weitere Asylbewerber kommen nach Dießen

Der Landkreis quartiert 15 neue Bewohner in das Weggenossenheim in Riederau ein. 30 weitere sollen folgen. Der Markt Dießen verlängert die Stelle für die Integrationsberatung.

Von Uschi Nagl

Viel Positives hatte Eva Avilés, Integrationsbeauftragte der Awo, von den 110 anerkannten Flüchtlingen zu berichten, die mittlerweile in Dießen zu Hause sind. Eine erneute Betreuungsleistung werde der bevorstehende Zuzug von Flüchtlingen aus Ländern mit geringer Bleibeperspektive erfordern, betonte Avilés in ihrem aktuellen und zugleich letzten Bericht zur Situation von Geflüchteten in der Marktgemeinde. Avilés verabschiedet sich Ende Oktober in den Mutterschutz und zieht um. Der Gemeinderat beschloss dennoch, den Vertrag zur Integrationsberatung mit der Awo vorzeitig bis zum 31. August 2021 zu verlängern und die Stelle umgehend neu auszuschreiben.

Das alte Forsthaus wird wieder zur Flüchtlingsunterkunft

Große Herausforderungen sieht die Intergrationsbeauftragte aufgrund der bevorstehenden Schließung der Flüchtlingsunterkunft in Bischofsried und der Halle in Kaufering auf die Gemeinde, die ehrenamtlichen Helferkreise und auf die Integrationsberatung zukommen: 15 neue Bewohner wurden vom Landratsamt bereits in das Weggenossenheim nach Riederau verlegt. 30 weitere sollen folgen, weshalb auch das alte Forsthaus in Riederau vom Landratsamt wieder angemietet wurde. Dort werden vier Familien aus Nigeria untergebracht. Erstmals würden somit Flüchtlinge mit schlechter Bleibeperspektive im Ortsgebiet untergebracht, die häufig von einem Beschäftigungsverbot betroffen und nicht berechtigt sind, einen Integrationskurs zu besuchen.

Vor diesem Hintergrund sprach sich der Gemeinderat einstimmig dafür aus, die Stelle der Integrationsbeauftragten, deren Arbeit sich vor Ort bewährt habe, zu verlängern und umgehend neu auszuschreiben.

Wie Avilés berichtete, arbeiten bereits 70 Prozent der anerkannten Flüchtlinge als Minijobber oder in Voll- und Teilzeit. Viele davon in der Gastronomie oder im Baugewerbe. Alle übrigen absolvieren Maßnahmen des Jobcenters oder einen Integrationskurs. Vier Personen machen derzeit eine Ausbildung.

Die Hälfte der Asylbewerber in Dießen sind Familien

Mittlerweile haben auch alle anerkannten Flüchtlinge, darunter zwölf Familien, eine eigene Wohnung oder ein eigenes Zimmer in Dießen. Während 2016 die Asylberechtigten in Dießen überwiegend Männer waren, handelt es sich aktuell zu 50 Prozent um Familien. „Daraus ergeben sich andere Herausforderungen für die ehrenamtlichen Helfer und die Gemeinde. Ein Ansprechpartner für Kindergärten, Schulen und Verwaltung wird dringend benötigt“, sagte Avilés. Von der Integrationsberatung werde für diese Zielgruppe bereits ein Deutschkurs für Frauen mit Kindern und ein Elterncafé angeboten. Wichtig sei zukünftig auch die professionelle Betreuung der Mietverhältnisse in den neuen Sozialwohnungen der Gemeinde an der Von-Eichendorff-Straße.

Es sei wichtig, das Thema Asyl lebendig zu halten, meinte auch Gemeinderätin Bea von Liel (Dießener Bürger), die sich intensiv in den jeweiligen Helferkreisen engagiert. Ein aktueller Ansatz könne darin bestehen, neben neuen ehrenamtlichen Unterstützern auch 450-Euro-Jobs zu akquirieren, die von Flüchtlingen mit geringer Bleibeperspektive ausgeführt werden dürfen. „Dießen war in den vergangenen Jahren immer Vorbild“, meinte auch Hanni Baur (SPD). „Durch die Integrationsberatung wurde viel abgefangen.“

Themen Folgen