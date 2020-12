vor 49 Min.

Weitere Covid-19-Todesfälle im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung weiter an. Die Lage im Klinikum in Landsberg verschärft sich.

Von Thomas Wunder

Den dritten Tag in Folge meldet das Landratsamt einen Anstieg der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Demnach sind am Montag und Dienstag zwei Patienten gestorben, eine hochbetagte Person mit schweren Vorerkrankungen und eine ältere Person mit Vorerkrankung. Damit erhöht sich die Zahl der Covid-19-Todesfälle auf 22.

Rückläufig ist dagegen die Zahl der auf das Coronavirus positiv Getesteten, die in Quarantäne müssen. Sie fiel von 245 am Dienstag auf 228 am Mittwoch. Dazu kommen weitere 968 Kontaktpersonen aus dem Landkreis, die zu Hause bleiben müssen. Am Dienstag lag deren Zahl noch bei 954.

17 Covid-19-Patienten am Klinikum in Landsberg

Im Klinikum in Landsberg verschärft sich derweil die Lage. Dort werden mittlerweile 17 Covid-19-Patienten behandelt, wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt. Zehn Personen befinden sich auf der Normalstation, sieben auf der Intensivstation. Fünf Betroffene werden beatmet. Wie berichtet, herrscht derzeit auf der Intensivstation Personalmangel, weswegen eigentlich nur neun Intensivpatienten behandelt werden können.

Sollten nun weitere Intensivpatienten hinzukommen, werden sie in Kliniken verlegt, die noch Kapazitäten frei haben, sagt Regina Miller, die Pressesprecherin des Landsberger Klinikums. Das könne bei Bedarf auch mit dem Hubschrauber erfolgen. Und wohin werden die Patienten verlegt? Dafür kommen laut Miller Krankenhäuser im Oberland, etwa in Bad Tölz oder Miesbach, infrage. Denn auch in den benachbarten Landkreisen sei die Zahl der Intensivbetten begrenzt.

