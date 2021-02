vor 55 Min.

Weiterer Covid-19-Todesfall im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19.

Im Landkreis Landsberg ist eine weitere Person im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Inzidenzwert steigt an und die Corona-Ampel steht wieder auf Rot.

Im Landkreis Landsberg ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Wie das Landratsamt mitteilt, handelt es sich dabei um eine hochbetagte Person mit Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 38.

Unterdessen springt die Corona-Ampel wieder auf Rot: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner gerechnet) liegt am Dienstag bei 54. Am Vortag hatte er noch 48,2 betragen.

Covid-19: Weniger Patienten im Landsberger Klinikum

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf Corona getesteten hat sich nach Angaben des Landratsamts im Vergleich zum Vortag von 2854 auf 2862 erhöht. Aktuell gebe es 108 positiv getestete Personen in Quarantäne – am Montag wurden 110 gemeldet. Hinzu kommen 143 (Montag: 141) Kontaktpersonen, die sich ebenfalls in Quarantäne befinden.

Im Klinikum Landsberg hat sich die Situation etwas entspannt. Derzeit werden dort zwölf Covid-19-Patienten behandelt und damit vier weniger als am Dienstag. Neun von ihnen befinden sich auf der Normalstation, drei auf der Intensivstation. Ein Patient muss beatmet werden. (lt)

