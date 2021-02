vor 40 Min.

Weiterer Covid-19-Todesfall im Landkreis Landsberg

Im Landkreis ist eine weitere Person an Covid-19 gestorben. Im Klinikum Landsberg werden wieder mehr Patienten behandelt.

Von Christian Mühlhause

Im Landkreis Landsberg gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Wie das Landratsamt mitteilt, handelt es sich dabei um eine hochbetagte Person mit Vorerkrankungen. Damit sind an oder im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie insgesamt 39 Menschen im Landkreis gestorben.

Der Inzidenzwert liegt weiterhin unter 50

Die Zahl der der Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um acht auf 2886 angestiegen. Am Freitag meldete das Landratsamt 112 positiv Getestete, die sich in Quarantäne befinden. Das sind zwei weniger als noch am Tag zuvor. Gesunken ist auch die Zahl der Kontaktpersonen, die sich ebenfalls in Quarantäne befinden, nämlich von 150 auf 127. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner gerechnet, liegt bei 39,9, also bei exakt dem Wert vom Mittwoch und leicht unter den 43,2 vom Donnerstag.

Die Zahl der Patienten, die sich im Klinikum Landsberg wegen einer Covid-19-Erkrankung behandeln lassen müssen, hat sich um zwei auf elf erhöht. Davon liegen vier Patienten auf der Intensivstation.

