11:03 Uhr

Weiteres Warten auf die großen Brückenteile für den Lechsteg in Landsberg

Plus Der Schwertransport mit Teilen für den neuen Lechsteg in Landsberg verzögert sich. Wie die Arbeiten weitergehen und wo es bald eine Straßensperrung geben wird.

Von Thomas Wunder

Das Warten auf die beiden Brückenteile für den neuen Lechsteg geht weiter. Sie werden wie berichtet mit einem Schwertransport nach Landsberg geliefert. Das sollte eigentlich schon am Dienstag geschehen, doch der Schwertransport hing an der tschechischen Grenze fest, weil es Probleme mit der Genehmigung der Fahrtroute gibt. Nun hofft man auf Seiten der Stadt und der Baufirma, dass die insgesamt rund 60 Tonnen schweren Teile im Laufe des Donnerstags geliefert werden.

Am Mittwochvormittag wollte Tiefbauamtsleiter Hans Huttenloher die Presse eigentlich vor Ort über die weiteren Arbeiten informieren, stattdessen musste er erst einmal mit Ernst Müller, dem Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, klären, warum sich der Schwertransport mit den in Tschechien gefertigten Brückenteilen erneut verspätet. So wie Huttenloher sagte, muss die Route eines solchen Transports vorab genehmigt werden. Das sei Sache der Spedition. Die habe offenbar bei der zuständigen Behörde in München für die letzten Meter in Landsberg eine falsche Route angegeben, die über die Sandauer Brücke führt. Doch dieses Mal sollen die Brückenteile auf die Westseite geliefert werden.

Am Mittwoch wurden weitere Bauelemente für den neuen Lechsteg in Landsberg angeliefert. Die großen Brückenteile sollen am Donnerstag kommen. Bild: Julian Leitenstorfer

Gegen 11.30 Uhr konnte Hans Huttenloher dann mitteilen, dass alle Genehmigungen vorliegen und der Schwertransport die Grenze passiert hat. Allerdings musste der Lastwagen mit den Brückenteilen gleich wieder einen Parkplatz ansteuern, weil der Schwertransport nur nachts fahren darf.

Straße muss fünf Tage gesperrt werden

Nach Landsberg transportiert werden aktuell drei Brückenteile. Sie werden vor Ort zu einem Teil verschweißt und dann mit einem Kran auf das Widerlager auf der Westseite und ein Hilfsjoch gehoben. Dies soll am 19. September geschehen. Rund um dieses Datum muss die Kühlmannstraße in diesem Bereich fünf Tage lang komplett gesperrt werden, wie Huttenloher sagte. Insgesamt elf Brückenteile werden dann am 21. September auf die Ostseite geliefert und dort bis Anfang Oktober zu zwei Teilen zusammengeschweißt.

Läuft alles nach Plan, dann wird der neue Lechsteg heuer noch fast fertig, wie Hans Huttenloher sagt. Sogar Geländer und Beleuchtung könnten angebracht werden. Einzig die Beschichtung des Belages könne wegen der kühlen Witterung im November nicht mehr aufgetragen werden. Deswegen könne die Brücke über den Winter auch nicht genutzt werden.

Lesen Sie dazu auch:

Rückblick: Stausee statt Lechwehr in Landsberg

Hochwasser beschädigt Lechsteg-Pfeiler in Landsberg

Themen folgen