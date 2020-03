Welche Risiken stecken im Penzinger Flugplatz?

Plus Nach der Präsentation der Penzinger Überlegungen zum Fliegerhorst im Landsberger Stadtrat mahnt Landrat Thomas Eichinger erneut zu Vorsicht und Zusammenarbeit. Auch in der Gemeinde selbst gibt es besorgte Stimmen.

Gelb, Orange und Rosa und dazwischen noch ein wenig Blau: So präsentierte sich in der jüngsten Sitzung des Landsberger Stadtrats das Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing. Die Farben zeigten eine mögliche Aufteilung auf. Gelb für den ADAC , Orange für den Starnberger Immobilienentwickler ehret+klein, Rosa für das Immobilienunternehmen Voss und Blau für das, was sich die Gemeinde Penzing noch vorbehalten könnte. Allerdings: Allzu viel Bedeutung wird dieser Darstellung außerhalb Penzings nicht beigemessen.

„Das ist ein alter Stand, eine Beschlusslage vor fast zwei Jahren“, ordnet Landrat Thomas Eichinger die Skizze, die im Februar im Stadtrat gezeigt wurde , ein. Sein Credo lautet: „Nachhaltig und langsam entwickeln.“ Und: „Es macht viel Sinn, nichts zu verstolpern und nicht übereilt in eine Lösung hineinzugehen, deren Konsequenzen nicht bedacht sind.“ Deshalb brachte Eichinger schon vor mehr als einem Jahr das Stichwort „Zweckverband“ ins Spiel, in dem sich nicht nur Penzing und Landsberg , auf deren Gebiet der Flugplatz liegt, sondern auch der Landkreis und der Freistaat Bayern einbringen könnten. „Wir brauchen ja auch jemand, der das Geld auslegt, dass die Flächen erworben werden können und nicht gleich wieder verkauft werden müssen, sondern langsam und organisch entwickelt werden können.“

Der Landrat verweist auf frühere Erfahrungen als Gemeinderat

Was passieren könne, wenn eine Gemeinde nicht über die notwendigen finanziellen Ressourcen verfügt, das habe er einst als Gemeinderatsmitglied in Schondorf erlebt: Da wurde lang über neue Nutzungsmöglichkeiten für den alten Sportplatz diskutiert und am Ende sei „genau das passiert, was wir gar nicht wollten“ – eine intensive Wohnbebauung am südlichen Ortsrand. Und auch beim Urbanen Leben am Papierbach in Landsberg zeige sich, von welchen Motiven ein Projektentwickler geleitet werde: „Er muss Geld verdienen für seine Investoren.“ Überhaupt denkt Eichinger auch darüber nach, künftige Einrichtungen dort in der Trägerschaft der öffentlichen Hand zu behalten.

Ein solcher Zweckverband würde die Position der Gemeinde Penzing stärken, sagt Eichinger. Die Planungshoheit liege bei der Gemeinde und über einen Zweckverband würde sie auch als Miteigentümerim des Geländes ein Mitspracherecht haben, das dann nicht bei Investoren läge. Beispielhaft sieht er den neuen Münchner Stadtteil Freiham an, dessen Bebauung bereits vor der Zeit der Olympischen Spiele 1972 angestoßen worden sei.

Auch die Nachbargemeinden sind betroffen

Der Flugplatz berühre nicht nur die Interessen der Gemeinde Penzing und der Stadt Landsberg , sondern auch die der benachbarten Gemeinden wie Kaufering , Schwifting und Weil, macht Eichinger weiter deutlich, und blickt dabei zum Beispiel auf den Verkehr.

Der Landsberger Oberbürgermeister Mathias Neuner äußerte sich auf Nachfrage des LT nach der Penzinger Präsentation im Stadtrat nur knapp und wollte sich weder zum Verfahren noch künftigen Nutzungsüberlegungen äußern: „Noch ist alles in der Hand von Penzing , bevor ich kein wirkliches Mitspracherecht habe, brauche ich da nicht mitzusprechen“, meinte er. Neuner verwies aber ebenfalls auf die Möglichkeit eines Zweckverbands.

Die Sorgen aus Untermühlhausen

Auch in Penzing selbst sind die im Landsberger Stadtrat vorgestellten Nutzungsüberlegungen nicht unumstritten, das zeigte sich auch im November im Gemeinderat. „Gottseidank wird auch von anderen Gemeinderäten klipp und klar gesagt, dass das Ganze, was da läuft, automotivelastig ist, und wer weiß, wie schnell sich da die Richtung komplett ändert“, warnt etwa der Untermühlhauser Gemeinderat Johannes Bachmeir. Durchdacht werden sollte auch, dass der ADAC sehr viel Fläche beanspruche, aber ein Verein sei, der keine Steuern bezahlen müsse. Die im Stadtrat vorgestellten Überlegungen seien „eines von vielen möglichen Szenarien, und nicht das, was kommen muss“. Bachmeir sieht auch viele Punkte, die erst noch gelöst werden müssen: Wasserversorgung, Kindergarten, Schule, Naherholung „und vor allem eine vernünftige Verkehrserschließung“.

Und gerade in Untermühlhausen sei die Altlastenproblematik ein ganz großes Thema. Die PFC-Belastung im Boden sei ein Punkt, der jetzt schon viele Untermühlhauser umtreibe, zum einen wegen der damit möglicherweise verbundenen Gesundheitsgefahren: PFC sind fluorierte Kohlenstoffverbindungen, die im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Sie finden sich unter anderem in den Löschschäumen, die auf dem Flugplatz verwendet worden sind, und führten dazu, dass die Untermühlhauser Trinkwasserquellen vom Netz genommen wurden. Daneben drohten auch finanzielle Schäden: Aus einer Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts zum Innerortsbebauungsplan gehe hervor, dass das Grundwasser PFC-belastet sei. Was er bislang vermisse, so Bachmeir , sei ein „Risikomanagement“. Allein schon wegen der Altlasten könne die Gemeinde Penzing die Risiken, die vom Flugplatz ausgingen, nicht alleine tragen.

Wie werden die Bürger miteinbezogen?

Nicht zufrieden ist Bachmeir auch mit der bisherigen Beteiligung der Bürger: „Die Bürger wurden in den Bürgerversammlungen über das eine Konzept informiert, es gab bislang weder einen Arbeitskreis noch eine Bürgerbefragung“, kritisiert Bachmeir. Auch Landrat Eichinger legt Wert auf Transparenz und Bürgerbeteiligung: Die Bürger müssten mit auf die Reise genommen werden, sagt er.

Roland Schmidhofer aus Untermühlhausen sieht auch die Notwendigkeit für die Gemeinde, starke Partner zu finden – zum einen in den Nachbarkommunen, im Landkreis und in der Regierung, aber auch ein Team von Fachleuten, das in der Lage sei, etwas auf dem ehemaligen Flugplatz zu entwickeln. Bislang habe man nach seinem Dafürhalten noch kein tragfähiges Konzept vorliegen. „Wir wissen eigentlich seit 15 Jahren, dass der Flugplatz aufgelöst wird, da müssten eigentlich längst Verträge und Konzepte in den Schubladen liegen“, meint Schmidhofer.

"Ein nettes Konzept"

Mit Blick auf die Vossen-Expertise, die eine Dreiteilung für ADAC und die zwei Immobilienunternehmen darstellt, sagt Schmidhofer : „Das ist ein nettes Konzept von einem Professor, aber von diesem Konzept wird nicht viel bleiben“, ist er überzeugt, „am Ende, in zehn oder 20 Jahren, wird vieles ganz anders sein.“

