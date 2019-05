vor 42 Min.

Welche Stufen der Stadtrat erklimmt

Heute Abend stehen 25 Punkte auf der Tagesordnung der Landsberger Kommunalpolitiker. In den vielen Anträgen geht es um das Gesicht und die Zukunft der Stadt

Von Gerald Modlinger

Am Donnerstag ist Feiertag – da können vielleicht auch die Landsberger Stadträte ausschlafen, falls es am heutigen Mittwoch ein sehr langer Sitzungsabend wird. Um 17 Uhr beginnt der Bauausschuss, ab 18 Uhr tagt der Stadtrat im Rathaus-Sitzungssaal. Den Stadtrat erwarten im öffentlichen Teil 25 Tagesordnungspunkte.

Anders als sonst ist die Tagesordnung dieses Mal großteils von den Stadträten selbst gestaltet. Manche Kommunalpolitiker sehen da einen Zusammenhang mit der in zehn Monaten stattfindenden Kommunalwahl. Denn es liegt eine ganze Reihe von Anträgen aus den Fraktionen vor. Außerdem gibt es einen gemeinsamen Vorstoß von Grünen, UBV und SPD: Die drei Fraktionen mit insgesamt 16 Stadträten wollen erreichen, dass in den Räumlichkeiten der Mittelschule ein Quartiersmanagement im Umgriff der „Sozialen Stadt“ im Westen Landsbergs eingerichtet wird.

Die drei Fraktionen verweisen dabei auf entsprechende Zielsetzungen in der Gesamtstrategie „Landsberg 2035“. Geleistet werden könnte dieses Quartiersmanagement durch soziale Träger, Wohlfahrtsverbände oder freie Auftragsnehmer. Ein solcher Quartiersmanager solle im Landsberger Westen (im Süden beginnend im Viertel rund um die Breslauer Straße und im Norden bis zur Autobahn und in die Schwaighofsiedlung reichend) die Bewohner aktivieren und das Bürgerengagement betreuen. Als Ziel formulieren die Antragsteller verbesserte oder stabilisierte Lebensbedingungen in benachteiligten Quartieren. Dabei soll der Quartiersmanager auch seinen Arbeitsort im Blick haben: Die Mittelschule sei ja auch als Ort außerschulischer Aktivitäten und als Treffpunkt konzipiert worden. Man müsse sich in diesem Zusammenhang auch Gedanken darüber machen, wie die soziale Kontrolle rund um das Schulgelände aussehen könne.

Weitere Anträge sind:

Die Landsberger Mitte will einen Sachstandsbericht zur Wasserversorgung und verlangt in künftigen städtebaulichen Verträgen eine Verpflichtung zur Errichtung von Fotovoltaikanlagen. Außerdem regt die Fraktion an, zum Schutz von Großveranstaltungen „Indutainer“ zu beschaffen. Dabei handelt es sich um faltbare mit Wasser gefüllte Container: Sie sollen die kinetische Energie eines aufprallenden Fahrzeugs absorbieren.

Die UBV hat einen Sachstandsbericht zum Inselbad beantragt und befasst sich mit dem Blumenschmuck am Marienbrunnen am Hauptplatz.

Die Grünen beantragen Förderrichtlinien für die Anschaffung von Lastenfahrrädern und wollen fünf Anwohnerparkplätze vom Roßmarkt auf den Infanterieplatz verlegen, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Die CSU verlangt, dass der Parkplatz am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium außerhalb von Schulzeiten öffentlich genutzt werden kann. Sie will auch den Altöttinger Weiher ökologisch aufwerten.

Ansonsten stehen auch noch etliche Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung auf der Agenda des Stadtrats: Der Vorentwurf für den Bebauungsplan für eine Kindertagesstätte am Reischer Talweg soll gebilligt werden. Danach geht es um den Sachstand und das weitere Vorgehen in Sachen Flächennutzungs-, Landschafts- und Verkehrsentwicklungsplan. Außerdem steht das Jesuitenkolleg auf der Tagesordnung, ebenso der Kunstrasen- und Hartplatz am Sportzentrum. Ferner liegen die Jahresabschlüsse 2018 für die Vereinigte Stipendienstiftung und die Herkomerstiftung vor. Mit diesen hatte sich bereits der Finanzausschuss beschäftigt (siehe Artikel unten).

Die Mitglieder des Bauausschusses beschäftigen sich ab 17 Uhr unter anderem mit dem Ersatzbau für den Karl-Schrem-Bau auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik.

