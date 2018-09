vor 35 Min.

Welcher Bürgermeister kann am besten melken?

Jede Menge Spaß verspricht ein Melkwettbewerb, der bei der Oidn Wiesn am Hellmairplatz in Landsberg stattfindet. Unser Foto zeigt einen solchen Wettstreit bei einer Veranstaltung des Stadtjugendrings Kempten.

Am Sonntag wird der Hellmairplatz wieder zur Volksfestbühne. Zum zweiten Mall findet die Oide Wiesn statt. Mehrere Bürgermeister treten zum Gaudiwettbewerb an. Was alles geboten ist.

Von Frauke Vangierdegom

Welcher Bürgermeister sichert seiner Gemeinde 300 Liter Bier für ein Vereins- oder Dorffest? Die Antwort: Wer am besten melken kann. Denn beim Melkwettbewerb im Rahmen der Oidn Wiesn am Sonntag, 9. September, auf dem Georg-Hellmair-Platz in Landsberg treten 16 Gemeindeoberhäupter (oder ihre Vertreter) gegeneinander an. Manfred Doll von der VR-Bank Landsberg-Ammersee, die das Fest zum zweiten Mal veranstaltet, sagt: „Wir freuen uns, dass die Hälfte aller Bürgermeister aus dem Landkreis zugesagt haben.“

Die Bürgermeister melken um Freibier um die Wette

Auf den Sieger warten 300 Liter Bier, auf den Zweitplatzierten 200 Liter und auf den Drittplatzierten 100 Liter. Die Siegerehrung findet gleich im Anschluss an den Wettbewerb statt. Auch Landrat Thomas Eichinger wird antreten – allerdings außer Konkurrenz. Er dürfe sich mit der bayerischen Milchprinzessin Melanie Maier, Kreisobmann Johann Drexl vom Bauernverband und dem deutschen Melkmeister (Mannschaft) Thomas Schön aus Stoffen messen.

Der Wettbewerb startet um 15 Uhr, ist aber nicht die einzige Attraktion der Oidn Wiesn. Es wartet ein bayerischer Mehrkampf, bei dem sich die Teilnehmer im Maßkrug-Stemmen, Maßkrug-Schieben, Melken und beim Hau-den-Lukas messen können. Die Trachtler aus Reichling präsentieren Tänze, die Goaßlschnalzer aus Pürgen machen lautstark auf sich aufmerksam und einige Blasmusikgruppen aus dem Landkreis sorgen für Unterhaltung. Zwei Bühnen stehen dafür im rund 800 Personen fassenden Zelt zur Verfügung, so Doll.

Viele Direktvermarkter aus der Region sind dabei

Weil das den Hellmairplatz fast vollständig ausfüllt, präsentieren sich neun Direktvermarkter aus der Region in der Ludwigstraße. Bauernhof-Eis, Honig, Nudeln, Eier, Käse, Wurst und Fleisch können die Besucher dort erwerben. Wer gleich seinen Hunger stillen möchte, kann das entweder mit Brotzeit oder Kässpatzen tun oder sich an der Ochsenbraterei versorgen.

Das Amt für Landwirtschaft bringt an einer Mitmach-Station Interessierten näher, wie Hafer gedroschen wird und wie Haferflocken entstehen. Die Oldtimerfreunde Erpfting präsentieren in der Ludwigstraße historische Gefährte aus der Landwirtschaft. Und auch die Landfrauen haben ihre Teilnahme zugesagt. Sie verwöhnen die Besucher mit Kaffee und Kuchen.

Es gibt Vorträge zum Thema Landwirtschaft im Altstadtsaal

Die Oide Wiesn dehnt sich in diesem Jahr bis auf den Hauptplatz aus: Dort zeigt der Bayerische Bauernverband Landmaschinen und lädt um 13.30 und 16.30 Uhr in den Altstadtsaal der VR-Bank zu Impulsvorträgen zum Thema „Landwirtschaft in der Gesellschaft. Gemeinsam Herausforderungen meistern“. Moderiert wird der Vortrag von Kreisbauernobmann Johann Drexl und Wilfried Lechler.

Für Kinder stehen Ponyreiten Kinderschminken oder Zöpfe flechten auf dem Programm. Eingeläutet wird die Oide Wiesen, die bis 19 Uhr stattfindet, mit einem Dankgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, zelebriert von Pfarrer Adelhelm Bals und anschließendem Fassanstich durch den Vorstand der Bank, Stefan Jörg.

