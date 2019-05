12:06 Uhr

Weltstar Nik Kershaw spielt in einem Erpftinger Wohnzimmer

Für Valerie Jäger aus Erpfting ist am Dienstagabend ein Traum in Erfüllung gegangen. 80er-Jahre-Kultstar Nik Kershaw spielte in ihrem Wohnzimmer. So war der Auftritt.

Nik Kershaw im Landkreis Landsberg: Am Dienstagabend fand das exklusive Wohnzimmerkonzert im Hause Jäger mit dem Kultstar der 80er-Jahre statt. Die vierköpfige Familie und ihre rund 50 Gäste konnten sich kaum auf den Bänken halten, als der Brite mit seiner Gitarre und einer großartigen Stimme einen Hit nach dem anderen performte.

Sehen Sie hier ein Video vom Wohnzimmerkonzert mit Nik Kershaw

Nik Kershaw bei Valerie Jäger in Erpfting. Der BR machte es möglich und viele Freunde und Nachbarn sind gekommen. Hier ist das Finale in ihrem Wohnzimmer mit „The Riddle“! Gepostet von Landsberger Tagblatt am Dienstag, 21. Mai 2019

Schon als Teenie hatte Valerie Jäger in den 80ern für Nik Kershaw geschwärmt. Seine Hits wie „I won’t let the sun go down on me“, „Wouldn’t it be good“ oder „The Riddle“ sind heute noch vielen im Ohr. Die Begegnung mit Ihrem Idol war für Jäger dann auch etwas ganz Besonderes: “Bayern 1, ich bin euch so dankbar für diese tolle Party. Nik Kershaw hat es geschafft, uns zu Tränen zu rühren!”, schwärmte sie am Mittwochmorgen im Interview mit Moderator Marcus Fahn. 1984 erlebte sie Nik Kershaw auf ihrem ersten Konzert. „Das war bis heute eines meiner tollsten Erlebnisse. Aber, was wir gestern erlebt haben, war einfach mega.“ Valerie Jäger feierte mit ihren Freunden noch bis in die frühen Morgenstunden und eine Erinnerung bleibt ihr für immer, Nik Kershaws Autogramm an der Wohnzimmerwand: „To Valerie, Love Nik Kershaw.“ (lt)

Themen Folgen