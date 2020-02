Wem drückt Issing die Daumen - Nagelsmann oder dem FCB?

Plus Am Sonntag kommt RB Leipzig zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga nach München. Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann kommt aus Issing. Wem drückt man in Nagelsmanns Heimatort die Daumen?

Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga. Dann ist der Tabellenzweite RB Leipzig bei Spitzenreiter Bayern München zu Gast. In Issing wird man diese Partie besonders aufmerksam verfolgen. Zwar gibt es dort viele Bayern-Fans, aber Julian Nagelsmann, Trainer bei RB, ist gebürtiger Issinger. Das bringt dort einige FCB-Fans doch in Zwiespalt.

Bernhard Zach kennt Julian Nagelsmann noch aus dessen Zeit beim FC Issing. Er hatte ihn vor vier Jahren auch als Stargast zu einem Hobbyturnier „locken“ können, das er mit organisiert hatte. Dass es am Sonntag in München zum Wiedersehen kommen wird, ist unwahrscheinlich. „In letzter Zeit hatten wir nicht mehr so viel Kontakt“, sagt Zach. Keine Auswirkung hat seine Freundschaft zu Julian Nagelsmann allerdings darauf, wem er die Daumen drückt: „Ganz klar den Bayern“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. „Egal, ob beim Gegner der Julian der Trainer ist oder nicht.“

Ein bisschen im Zwiespalt

Ein bisschen im Zwiespalt ist Benjamin Graf. Der 33-Jährige spielte mit Julian Nagelsmann von der Jugend an und später auch bei den Senioren. „Wir stehen noch in Kontakt“, erzählt der Malermeister, der inzwischen in Reichling wohnt. „Ich war auch schon vier Mal in Hoffenheim.“ Da habe ihm Nagelsmann die Karten besorgt, und „nach Leipzig will ich auch mal hin.“ Wegen des Spiels am Sonntag hatte Graf sich mit Nagelsmann noch nicht in Verbindung gesetzt, allerdings sei es schwierig, in der Allianz-Arena an Karten zu kommen. „Die gibt er dann sicher seiner Familie.“ Seine Sympathie für die Bayern würde keine Rolle spielen: „Er hat mich auch schon nach Hoffenheim eingeladen, als die Bayern dort spielten. Julian weiß, dass ich Bayern-Fan bin.“

Erinnerungen werden wach

Dass Nagelsmann nun so weit weg sei, „ist schade, wir sind uns seit der Jugend eigentlich sehr nahegestanden“, sagt Graf. Verändert habe sich Nagelsmann auch nach seiner Bundesliga-Karriere nicht. „Man muss nur daran denken, dass er damals wieder für uns gespielt hat, als es um den Aufstieg ging. Das macht nicht jeder, dass er da noch mal seine Knochen hinhält.“ Aber selbst das kann Grafs Leidenschaft für Bayern nicht schmälern...

Locker sieht es Günther Fent, der Abteilungsleiter der Issinger Fußballer. „Ich kann mich am Sonntagabend auf jeden Fall freuen“, meint er mit einem Schmunzeln. Denn eigentlich ist er Bayern-Fan, auf der anderen Seite würde er auch Nagelsmann den Sieg gönnen. Seit Nagelsmann zu RB Leipzig gewechselt ist, sei der Kontakt etwas weniger geworden. „Er ist dort unheimlich eingespannt“, sagt Fent. Auch der Trainer der Issinger, Manfred Gruber, hat immer wieder mal Kontakt mit Julian Nagelsmann. Als der Bundesligatrainer mal wieder in der Heimat war, „hat er auch bei uns im Training vorbeigeschaut“. Wenn Nagelsmann nun am Sonntag gegen die Bayern antritt, sieht es Gruber ziemlich gelassen: „Ich bin gemäßigter Bayern-Fan. Wenn Leipzig gewinnen sollte, werde ich nicht Trauerflor tragen. Der Bessere soll gewinnen und Julian würde ich es natürlich auch gönnen.“

Hager drückt Nagelsmann die Daumen

Ganz entspannt blickt auch Norbert Hager dieser Partie entgegen. Der offensive Mittelfeldspieler war unter anderem für den TSV Landsberg in der Bayernliga aktiv gewesen, ehe er seine Karriere bei seinem Heimatverein FC Issing ausklingen ließ. Und dabei stand er auch noch mit Julian Nagelsmann auf dem Platz. „Meine Töchter sind Bayern-Fans, aber ich werde Julian die Daumen drücken“, sagt der 49-Jährige. Vor der Leistung von Nagelsmann, der früher sein Nachbar war, hat er großen Respekt. „Wenn er bei uns in der Kabine saß, hat er sich nie anmerken lassen, was er schon erreicht hat.“ Jetzt ist Hager gespannt, welche Erfolge noch dazukommen.