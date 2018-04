vor 38 Min.

Wem gehört das Gras, das aus dem Fenster geworfen wurde?

Um Drogen ging es jetzt in einer Verhandlung vor dem Schöffengericht in Landsberg. Angeklagt ist ein 37-Jähriger.

Um zwei Tüten mit rund 200 Gramm Marihuana geht es vor dem Schöffengericht in Landsberg. Der Angeklagte sagt, dass der süßliche Geruch aus einer Pizzeria stammt.

Ein Jahr und acht Monate Haft drohen einem 37-jährigen Landsberger wegen Drogenbesitzes. Er soll rund 200 Gramm Marihuana aus dem Fenster geworfen haben, als die Polizei plötzlich mit Durchsuchungsbefehl bei ihm zu Hause aufkreuzte. Der Angeklagte hat das Urteil des Schöffengerichts unter Vorsitz von Richter Alexander Kessler nicht akzeptiert. Den süßlichen Drogengeruch in seiner Wohnung schiebt er einem Pizza-Dienst in die Schuhe.

An einem kalten Januarmorgen 2017 rückte die Polizei gegen 7 Uhr morgens überraschend bei dem Verdächtigen an. Allerdings wurde den Beamten im dritten Stock des Reihenhauses nicht gleich geöffnet, obwohl sie einen richterlichen Durchsuchungsbescheid dabeihatten. Die Ordnungshüter waren dem Beschuldigten über seinen Chat-Verkehr und sein Handy mit einem befreundeten Bekannten auf die Schliche gekommen. Und eben dieser 20 Jahre alte Bekannte lag an diesem besagtem Morgen auch auf der Couch in der Wohnung des Angeklagten.

DNA-Spuren führen zum Zeugen

Wenig später machte die 25 Jahre alte Ehefrau des Angeklagten den Beamten die Wohnungstüre auf. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden die Polizisten schnell fündig, wie sie als Zeugen vor Gericht aussagten. Typischer Marihuana-Geruch führte sie schnurstracks in das Schlafzimmer des Ehepaars. Dort stießen sie auf eine Drogen-Feinwaage, Brösel von Marihuana und eine Tasche, in der dem Geruch zufolge Rauschgift gelagert worden war. Noch interessanter wurde es für die Polizei außerhalb des Gebäudes: Vom Balkon aus waren auf dem Gehsteig und auf dem Parkplatz bei der Wohnanlage je ein Druckverschluss-Folienbeutel und zudem eine Alu-Kugel zu sehen.

Als die Polizei anrückt, liegen noch keine Drogen auf dem Gehsteig

Wie sich herausstellte, befanden sich in den Tüten insgesamt rund 200 Gramm Marihuana. Nach Angaben der drei Polizisten lagen die Gegenstände bei ihrem Kommen noch nicht auf dem Boden: „Wir sind doch dort auf dem Weg zur Durchsuchung vorbeigegangen“, so einer der Beamten vor dem Gericht. Auf der gefundenen Alu-Kugel wurde eine DNA-Spur gefunden, die dem 20 Jahre alten Bekannten des Angeklagten zugeordnet werden konnte, sagte Richter Alexander Kessler.

Der Mann aus dem nördlichen Landkreis gab als Zeuge vor Gericht an, er wisse von nichts. Er habe mit dem gefundenen Marihuana nichts zu tun. Allerdings räumte er ein, jahrelang Drogen konsumiert zu haben. Jetzt, nach einer Therapie, die kurz vor dem Abschluss stehe, jedoch nicht mehr. Außerdem wurde bekannt, dass er in der Vergangenheit wegen eines Drogendelikts bereits vor Gericht stand.

Der Angeklagte ist bereits vorbestraft

Die Vorstrafenliste des 37-jährigen Angeklagten ist länger. Bei ihm stehen fünf Einträge im Register, darunter drei einschlägige. Mit den Antworten des Mannes konnte Staatsanwältin Katharina Horn nicht viel anfangen. Die seien zu widersprüchlich. Noch drastischer drückte sich der hauptamtliche Schöffenrichter aus. Er sprach von „Märchen aus 1001 Nacht“, die der Angeklagte aufgetischt habe. Kessler führte einige Beispiele ins Feld, unter anderem: Der süßliche Geruch, den die Polizisten bei der Durchsuchung feststellten, sei aus einer Pizza-Bäckerei gekommen. Außerdem habe man der Polizei bereits nach zehn bis 15 Sekunden die Türe geöffnet. Die Beamten sprachen hingegen von mehreren Minuten.

Rechtsanwalt Joachim Feller sah den Sachverhalt anders als das Gericht und die Anklage. Er forderte Freispruch für seinen Mandanten. Es gäbe überhaupt keinen Beweis für die Schuld des 37-Jährigen. Denn es seien verschiedene Möglichkeiten denkbar. Staatsanwältin Horn beantragte ein Jahr und zehn Monate Haft. (eh)

