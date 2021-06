Weniger Arbeitslose

Der Aufwärtstrend setzt sich fort

Aufgrund des gedrosselten Pandemiegeschehens sowie des Impffortschritts und den damit einhergehenden Lockerungen setzt sich der Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Landsberg und in der Region weiter fort.

„Der Berichtsmonat Juni zeigt auch in Zahlen, was für uns alle im Lebens- und Berufsalltag spürbar ist: Wir nehmen wieder Fahrt auf und finden Schritt für Schritt in eine gewisse Normalität zurück“, sagt Oliver Wackenhut, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weilheim. Ein längerfristiger Vergleich zum Juni 2019 zeige aber, dass der Arbeitslosenbestand im Juni 2021 deutlich gestiegen ist. Dennoch stimme der aktuelle Statistikbericht die Geschäftsführung sehr zuversichtlich angesichts fallender Arbeitslosenzahlen.

Im Landkreis Landsberg ist die Arbeitslosigkeit im Juni um 78 auf 1864 Personen gesunken. Das waren 299 Arbeitslose weniger als noch 2020. Es meldeten sich 478 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit ab. 307 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg neu als offen gemeldet. Dies führe zu einem Bestand von 997 freien Arbeitsstellen im Landkreis Landsberg. (wu)