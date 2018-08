vor 54 Min.

Wenn Bienen auf Blättern durch die Luft reiten

Die Blattschneiderbeinen tapezieren mit Blättern ihre Nester. Ein ungewöhnliches Bienenvolk, das man im eigenen Garten beobachten kann. So werden sie angelockt.

Von Andreas Fleischmann

Es gibt einige Bienen, die Pflanzen nicht nur aufsuchen, um dort an den Blüten Pollen und Nektar zu sammeln, sondern die auch Pflanzenteile als Baumaterial für ihre Nester verwenden. Die Blattschneiderbienen (Gattung Megachile) sind sicher die bekanntesten dieser Baumeister, die mit Pflanzenmaterial als Baustoff für die Nester ihrer Larven verwenden.

Blattschneiderbienen machen ihrem Namen alle Ehre, denn sie bauen ihre Nester aus Blattstücken, die sie aus den Blättern von Pflanzen mit ihren kräftigen Kiefern ausschneiden – im Garten werden dazu gerne Blätter von Rosen, Pfingstrosen, Buchen oder Weiden verwendet. Wenn Sie in ihrem Garten im Sommer längliche oder kreisrunde Löcher an den Rosen beobachten - hier ist kein gefürchteter Rosenschädling am Werk, hier sammelt nur eine Blattschneiderbiene Baumaterial für ihr Nest. Für die Rosen ist das übrigens völlig ungefährlich, sie können selbst bei regem Bienenbesuch den kleinen Verlust von einigen Blättern oder Blattstückchen gut verkraften.

Die Bienen verrichten so genaue Arbeit wie eine Nagelschere

Die recht großen Blattschneiderbienen (sie sind meist etwas größer als eine Honigbiene) fliegen zunächst auf ein frisches Rosenblatt zu, und testen es mit ihren Mundwerkzeugen, indem sie in das Blatt hineinbeißen. Es wird hier ja nicht irgendein schlechter Baustoff verwendet, das Blatt muss die richtige Stärke und Konsistenz haben, daher wird die Qualität vorher zunächst genau geprüft. Wenn der Biene das Blatt zusagt, setzt sie sich an den Blattrand und beißt nun ein halbkreisförmiges Stück aus dem Blatt heraus – das Ganze dauert nur wenige Sekunden, so schnell arbeiten diese Bienen. Im Gegensatz zu Raupen oder Käfern, die am Blatt nagen und dabei deutliche Bisspuren hinterlassen, sieht das Werk einer Blattschneiderbiene aus, als wäre es mit einer scharfen Nagelschere aus dem Blatt herausgeschnitten worden – der Rand ist völlig glatt, man sieht keine Nagespuren.

Das Nest riecht nach Blättern und hält so Feinde ab

Das ausgeschnittene Blattstücke rollt die Blattschneiderbiene dabei unter ihrem Körper zusammen (der Länge nach, wie eine aufgerollte Zeitung) und hält dieses mit ihren Beinen fest. So bepackt, fliegt sie zurück in ihr Nest. Man kann im Sommer diese großen Bienen dann im Flug auf den eingerollten Blättern „reiten“ sehen. Ihre Nester legen Blattschneiderbienen in größeren Hohlräumen an, entweder selbst gegraben in der Erde (sehr gerne übrigens in großen Blumentöpfen oder Balkonkästen) oder in großen Bohrlöchern oder Bambusrohren in Insektennisthilfen. Dort werden die Blattstücke ineinander geschoben und verklebt, sodass ein zigarrenartiges Gebilde entsteht.

Diese „Blatt-Zigarren“ werden an schließend mit Pollen und Nektar befüllt und ein Ei hineingelegt. Man vermutet, dass diese Nester aus Blättern Fressfeinde abhalten sollen, da der Geruch von getrockneten Blättern den vom Pollenvorrat überdeckt – das Nest riecht also nicht nach Nektar oder nach Biene, sondern eher wie ein Blätter-Potpourri.

Man kann die Blattschneiderbiene ganz leicht anlocken

Dabei benötigt die Biene für die Seitenwände ihres Nestes längliche Blattstücke, für die Deckel werden kreisrunde Stücke aus den Blättern herausgeschnitten. Man kann also an einem bearbeiteten Blatt anhand der ausgeschnittenen Löcher sehen, wie weit die Biene mit ihrem Nest ist. Sind im Rosenblatt große, perfekt kreisförmige Löcher (ein bis zwei Zentimeter im Durchmesser), dann ist sie gerade mit einer der Nistzellen fertig geworden und verschließt diese jetzt mit den runden Blatt-Deckeln. Wer Blattschneiderbienen in seinem Garten oder auf dem Balkon beobachten will (es gibt 22 Blattschneiderbienen-Arten in Deutschland, davon kommen mindestens zehn im Landkreis Landsberg vor), kann diese leicht mit Schmetterlingsblütlern als Nektarquelle anlocken.

Am beliebtesten sind bei diesen Bienen Gartenwicken (Breitblättrige Platterbse), Esparsette, Hornklee, Luzerne, die frühen Arten sammeln auch an Goldregen und Blauregen. Und einige Rosen mit ungespritzten, frischen Blättern für den Nestbau benötigen diese fleißigen Baumeister und Blatt-Tapezierer natürlich auch.

Themen Folgen