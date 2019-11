vor 40 Min.

Wenn Eltern Konflikte lösen

„Der Gott des Gemetzels“ auf Bayerisch im Stadttheater. Ein Klassiker zwischen Streiten, Versöhnen und Derblecken

Von Dagmar Kübler

Ja, Bayerisch ist eine Sprache, in der sich kraftvoll streiten lässt. Sich geradezu suhlen in bayerischen Ausdrücken, die Schlimmes eher verniedlichen und daher einen spannenden Kontrast schaffen zwischen Sprache und Aktionen der Protagonisten, konnten sich die Besucher im ausverkauften Stadttheater bei „Der Gott des Gemetzels“. Das Stück von Yasmina Reza ist ein Theater- und Filmklassiker, in bayerisch kommt es schmeichlerisch daher, um immer bösartiger zu werden.

Die Handlung ist schnell erzählt und wohl, in Abwandlungen, schon 1000 Mal vorgekommen: Zwei Buben geraten in Streit, einer nimmt einen Stock und schlägt dem anderen damit zwei Schneidezähne aus. Was die Buben nicht geschafft haben, nämlich vernünftig verbal ihren Konflikt zu lösen, das versuchen die beiden Elternpaare – ebenfalls erfolglos. Dabei hatten sie einen so guten Start beim Treffen in der Wohnung von Vroni (Kathrin Anna Stahl) und Micha (Sebastian Edtbauer) – so viel Bemühen um Verständnis füreinander, dass es schon arg verkrampft und unecht wirkt.

Doch je länger der Besuch dauert, umso mehr wird verbal gezündelt. Von der „Kunst des zivilisierten Umgangs miteinander“, zu Beginn von Schriftstellerin Vroni hochgepriesen, bleibt am Ende nichts mehr übrig. „Unser Bua hod an Stecka g’nomma und eanan Bua auf d’Lätschn g’haun“, stellt Alex (Matthias Ransberger), „Rechtsverdreher“ eines börsennotierten Pharmakonzerns, zwischendurch nüchtern fest. Auf Vronis Einwand, sein Sohn hätte den ihren entstellt, entgegnet er nur: „Vorübergehend“. Auch den Grund des Angriffs erfahren die Eltern: Ihr Sohn Benny habe den Max nicht in seine Bande aufnehmen wollen. Da freut’s den Vater, dass der Sohnemann eine Bande hat, und die Väter verbrüdern sich im Gespräch über Schlägereien.

Und während Vroni darauf besteht, mit Max zu reden („Max soll gezwungen werden, Verantwortung zu übernehmen!“), muss Alex alle paar Minuten per Handy Geschäftliches regeln, um einen Skandal zu vertuschen. Vermögensberaterin Anette (Cornelia von Fürstenberg) schießt ständig Pfeile gegen Micha, den Eisenwarenhändler, der den Hamster seiner Tochter auf der Straße ausgesetzt hat, weil er durch seine Nachtaktivität den verletzten Benny am Schlafen gehindert hat. Beschimpfung sei auch Aggression, lässt Anette verlauten, immerhin hätte Benny ihren Sohn ein Vergloghaferl geheißen. Micha lässt die Rumflasche kreisen, und dann ist die Stimmung so eskaliert, dass er sich traut, gegen den Willen seiner Frau eine Zigarrn anzuzünden.

Wer ist hier eigentlich gegen wen, um was geht es denn nun und warum können diese Eltern, schon am Ende ihrer Nerven, nicht einfach mal die Klappe halten? Mal streiten sich die Paare, mal versöhnen sie sich im Derblecken der anderen, immer wieder bilden sich kurzfristig neue Koalitionen. Und dann muss sie raus, die Wut, die angestaute, und zwar nicht nur mit Worten. Vroni bewirft Anette mit dem Inhalt ihrer Handtasche, Anette versenkt das Handy ihres Mannes in der Blumenvase und schlägt die Rosen kurz und klein. Am Ende ist die Bühne übersät mit roten Rosenblättern, dazwischen Anettes rote Pumps. Auf der Bühne, die nun optisch wirkt wie eine Szene aus einer Liebesnacht, herrscht am Ende nur noch Leere und monotones, sinnloses Aufsammeln des Zerstörten.

