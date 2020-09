vor 17 Min.

Wenn Gassi gehen zur Pflicht wird: Was sagt man in Landsberg dazu?

Plus Ab 2021 sollen Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern mindestens zwei Mal täglich vor die Tür gehen. Das will jedenfalls Bundesministerin Julia Klöckner. Im Landkreis Landsberg hat man ganz andere Vorschläge, wie man den Tierschutz verbessern könnte.

Von Margit Messelhäuser

„Bei dem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür“ – dieser Spruch ist bestens bekannt. Geht es aber nach Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, so hat der Spruch bald seine Bedeutung verloren. Sie will eine Pflicht für Hundehalter einführen, wonach man täglich zwei Mal mit seinem Vierbeiner Gassi gehen muss. Das LT hat nachgefragt, was Hundehalter und Experten davon halten.

Im Tierheim Landsberg würde auf die Mitarbeiter und Gassigeher eine Menge Arbeit zukommen, würden die Pläne umgesetzt. „Mit jedem Hund zwei Mal Gassi gehen wäre gar nicht möglich“, sagt Detlef Großkopf, Vorsitzender des Tierschutzvereins Landsberg. Das werde aber auch nicht gefordert, denn Tierheime seien von der Regelung ausgenommen, sagt er. Davon abgesehen kann er den Plänen aber nichts abgewinnen. „Da gibt es andere Dinge, die wichtiger wären.“

So beispielsweise eine Registrierungspflicht von Katzen und die Katzenkastration. Was die Hunde betrifft, so wäre es seiner Meinung nach sinnvoller, einen Hundeführerschein einzuführen, wie es etwa in der Schweiz Pflicht sei. Im Übrigen, so Großkopf, stelle sich die Frage, wer diese Vorgabe überprüfen soll: „Da bräuchte man ja ein eigenes Ministerium für die Kontrolle.“

Für einen Landsberger Tierarzt ist der Vorschlag eine Lachnummer

Als „Lachnummer“ bezeichnet der Landsberger Tierarzt Dr. Maximilian Geisenberger die geplante Vorschrift. Wolle man den Tieren etwas Gutes tun, müsste schon viel früher begonnen werden. Die Problematik beginne schon bei der Anschaffung der Tiere. „Da schafft sich jemand, der nur eine kleine Wohnung hat, einen großen Hund an, nur weil dieser gerade Mainstream ist“, sagt Geisenberger.

Auch werde nicht mehr darauf geachtet, ob die Hunde überhaupt für das herrschende Klima und die Möglichkeiten des Halters geschaffen seien. „Ein Husky beispielsweise gehört hier nicht nach Deutschland.“ Diese „Kleinstregelungen“ gingen in die falsche Richtung. „Die Tierproduktion liegt im Argen, man hat doch keinen Respekt mehr vor dem Tier.“ Man müsse das Thema vielmehr von Grund auf angehen und früher eingreifen. „Denn eines ist doch klar: Wer seinen Hund liebt, der geht auch mit ihm Gassi. Und die schwarzen Schafe erwischt man so auch nicht.“

In Landsberg sind derzeit 1244 Hunde gemeldet

Apropos schwarze Schafe: Da gibt es genügend, die zwar mit ihren Hunden Gassi gehen, die Hinterlassenschaften aber nicht wegräumen. Darüber ärgern sich nicht nur Spaziergänger, die in Hundehaufen treten – die Stadt Landsberg muss hier richtig Geld reinstecken. Genau 1244 Hunde sind in der Stadt gemeldet und für die Entsorgung von 25 Tonnen Hundekot im Jahr, der von den Besitzern nicht aufgesammelt wurde, mussten zuletzt rund 35000 Euro aufgewendet werden. Wobei das nicht den Hunden, sondern natürlich den Besitzern anzulasten ist.

Die Entsorgung der Hinterlassenschaften der Vierbeiner kosten nicht nur der Stadt Landsberg im Jahr einiges an Geld. Bild: Thorsten Jordan

Dass einige Hundebesitzer aber auch in Sachen Gassi gehen durchaus Nachhilfe nötig hätten, findet Petra Hofrock, die Vorsitzende des Gebrauchs- und Sporthundevereins Landsberg (GSV) – schließlich gebe es doch einige, die gar nicht gehen würden. „Wichtiger ist aber, dass ich die Hunde artgerecht halte.“ So bringe es auch nichts, mit dem Hund eine Runde zu gehen, dabei aber nur aufs Handy zu starren.

Manche Hundebesitzer sind nicht mehr so fit

Deshalb stelle sich auch die Frage, was unter Gassi gehen zu verstehen sei. „Man darf auch nicht vergessen, dass es Hundebesitzer gibt, die nicht mehr so fit sind“, sagt Hofrock. Auch da könne man sich aber artgerecht mit seinem Tier beschäftigen. „Man kann sich auf eine Bank setzen und den Hund Leckerlis suchen lassen“, sagt die Hundetrainerin. „Und mit einem alten Hund muss man auch keinen Gewaltmarsch mehr machen.“

Insgesamt aus ihrer Sicht ein guter Ansatz, „aber man kann nicht alle Hunde über einen Kamm scheren. Man muss auch Rasse, Alter und Größe des Hundes miteinbeziehen.“ Wobei dann aber auch sie die Frage sieht: Wie will man diese Vorgabe kontrollieren?

Für Heike Jagode ist es eine Selbstverständlichkeit, mehrmals täglich ihren Jack-Russel-Rüden Kovu auszuführen. Bild: Thorsten Jordan

Wenig Verständnis hat Heike Jagode für die Verordnung – sie nimmt ihren Jack-Russel-Rüden Kovu immer mit in die Arbeit. „Das ist höchstens etwas für Leute, die ihrem Hund ein Katzenklo fürs Geschäft hinstellen.“ Sie selbst geht mindestens drei Mal am Tag mit Kovu spazieren. „Die Bewegung tut einem ja auch selbst gut“, sagt sie.

Von der Verordnung selbst hält sie aber wenig. „Ich finde es schade, dass einige mit ihren Hunden nicht Gassi gehen, aber eine Verordnung wird da wohl nicht viel helfen.“

Die Vorschrift ist zu allgemein gehalten

Für viel zu allgemein und deshalb kaum umsetzbar hält auch Bettina Müller aus Augsburg das geplante Gesetz. Sie traf sich mit Freundinnen in Landsberg, um mit ihnen und den Hunden spazieren zu gehen. „Meine beiden Dackel sind schon so alt, für sie wäre eine Stunde zu lang“, sagt die Augsburgerin. Zudem müsste es Ausnahmen für Gartenbesitzer geben – insgesamt ein „seltsamer“ Vorschlag.

