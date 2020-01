Wenn Weihnachten nicht nur einmal im Jahr ist

Plus Bei den russisch-orthodoxen Christen gilt ein anderer Kalender. Weihnachten ist erst am 7. Januar. So erleben Erzpriester Georg Kobro aus Untermühlhausen und eine Landsberger Familie das Fest.

Fängt schon einen guten Kilometer nördlich von Untermühlhausen, im Moos, Russland an? Im lichten Winterwald schimmert eine hellblaue Kuppel hervor, bekrönt von einem russischen Kreuz mit drei Balken. Dr. Georg Kobro, der russisch-orthodoxe Erzpriester der auch für den Raum Landsberg zuständigen Pfarrei Ettringen, lebt hier draußen. Und hier sieht es ziemlich so aus, wie man sich eine russische Datscha vorstellt. Es ist Anfang Januar – und es geht auf Weihnachten zu, auf Russisch heißt das Fest „rozhdestvo“.

Pfarrer Georg Kobro mit einem russischen Evangelienbuch. Bild: Thorsten Jordan

Während in den deutschen Wohnzimmern Weihnachten schon ziemlich durch ist und der Christbaum nach Dreikönig zügig abgeräumt wird, steht beim Ehepaar Kobro Anfang Januar der Baum noch ungeschmückt im Wintergarten: Weihnachten beginnt für die beiden – und auch für viele russisch-orthodoxe Christen – erst am 6. Januar. Auf diesen Tag fällt nach dem Julianischen Kalender, der für die russisch-orthodoxe Kirche immer noch gilt, der Heilige Abend. Allerdings: Als kleine Minderheit in Deutschland machen viele praktizierende russisch-orthodoxe Christen auch Zugeständnisse an die Gepflogenheiten ihrer katholischen oder evangelischen Umwelt. Zur Gemeinde in Ettringen, wo die Russisch-Orthodoxen eine ehemals evangelische Kirche übernehmen konnten, gehören nur wenige hundert Personen in den Landkreisen Augsburg, Landsberg und Unterallgäu.

Wenn in Deutschland Weihnachten ist, fasten russisch-orthodoxe Christen

Georg Kobro, der sich selbst als konservativ bezeichnet, ist darüber zwar nicht so glücklich, andererseits habe er aber Verständnis, wenn russisch-orthodoxe Eltern Weihnachten am 24. und 25. Dezember feiern, auch wenn das noch mitten in der vorweihnachtlichen Fastenzeit liegt. Der Weihnachtstag am 7. Januar sei halt gerade für die Kinder schon „kalter Kaffee“, sagt der 72-Jährige, „da ist Weihnachten durch“, wenn ihre Altersgenossen schon zwei Wochen vorher ihre Geschenke auspacken. Viele russisch-orthodoxe Familien wollten sich nun mal auch in der westlich geprägten Umwelt integrieren.

So ist es auch bei einer Familie aus Kobros Gemeinde, die seit 2004 in Landsberg lebt. Namentlich genannt werden will die Familie nicht, aber die Mutter erzählt, wie Weihnachten begangen wird. Im größeren familiären Rahmen wird am 24. Dezember bei der Großmutter gefeiert, dabei gibt es auch die Geschenke. An diesem Tag steht auch bereits der Christbaum. Zwei Wochen später folgt die russisch-orthodoxe Weihnacht im kleineren Rahmen mit Eltern und Kindern, erzählt sie weiter, und die Geschenke beschränken sich auf Süßigkeiten.

Dass die Familie zum westlichen Weihnachtsfest zusammenkommt, habe auch praktische Gründe, sagt die ursprünglich aus Kasachstan stammende Frau: An den Feiertagen hätten alle frei, da sei es leichter, gemeinsam zu feiern. Auf dem Speiseplan stehen bei den familiären Weihnachtsfeiern russische Spezialitäten. Ente sei beliebt, „und unsere Salate“. Allerdings: Manche russisch-orthodoxen Christen fasten zum westlichen Weihnachtstermin noch, so wie es ihre Kirche vorschreibt. Ihr Sohn esse in dieser Zeit kein Fleisch und keine Milchprodukte. „In der Fastenzeit koche ich für meinen Sohn extra.“

Der Neujahrsbaum kaum in der Stalin-Zeit auf

Daneben schmücken manche Russen zum Jahreswechsel einen Baum. Doch diesem kann Pfarrer Kobro nichts abgewinnen. Den Brauch, zum Jahreswechsel einen dem Christbaum nachempfundenen „Neujahrsbaum“ aufzustellen, brachten nämlich die Kommunisten in der Stalin-Zeit 1937 auf. Da sei es ihm lieber, wenn der Baum bereits am 24. Dezember in den Wohnungen stehe, sagt er.

Das Glockentürmchen der Anastasiakapelle mit hellblauer Kuppel und dem russisch-orthodoxen Kreuz mit drei Querbalken. Bild: Thorsten Jordan

Für Erzpriester Georg Kobro ist die Zeit ab dem 6. Januar vor allem mit viel Reisetätigkeit verbunden – er begeht Weihnachten sogar dreimal: Am Samstag und Sonntag feiert er in Ettringen mit seiner hiesigen Gemeinde die Gottesdienste, die in der Regel jeweils mehr als zwei Stunden dauern. Dann geht es nach Österreich, wo Kobro zwei weitere russisch-orthodoxe Gemeinden betreut. Am Sonntag und Montag, 6. und 7. Januar, werden der Heilige Abend und Weihnachten in Klagenfurt gefeiert und am folgenden Wochenende, 11./12. Januar, in Lienz.

2020 beginnt nach dem Julianischen Kalender am 14. Januar

Anschließend begeht Kobro noch den Jahreswechsel. Nach dem Julianischen Kalender beginnt das Jahr 2020 erst in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar, „stari novi god“ („altes neues Jahr“) heißt das auf Russisch. Das sei so eine Marotte von ihm, zu diesem Zeitpunkt das neue Jahr zu begrüßen, aber natürlich ohne Böller und Feuerwerk.

Das Ende der Weihnachtszeit in den orthodoxen Kirchen markiert am 19. Januar die große Wasserweihe – einer der vier wichtigsten Feiertage im Jahr. Die Heiligen Drei Könige spielen in der russisch-orthodoxen Tradition eher eine untergeordnete Rolle. Kinder, die sich als Weise aus dem Morgenland verkleiden und Weihnachtslieder singen, gebe es an diesem Tag auch, allerdings sei es nur ein Spiel und nicht mit einer wohltätigen Sammlung wie hierzulande verbunden. Dass Kinder den Weihrauch in die Häuser bringen, sei auch nicht üblich. In der eigenen Pfarrei Ettringen sei dieser Brauch bislang aber nicht etabliert. „Uns gibt es hier ja erst seit sieben Jahren, wir möchten diesen Brauch aber aufnehmen“, sagt Kobro. Wichtiger ist am Dreikönigstag der Aspekt der Wasserweihe. Das Wasser habe in Russland an diesem Tag nicht nur eine religiöse Bedeutung, manche Russen steigen an diesem Tag auch gerne ins (kalte) Wasser, erzählt Kobro.

Über das Fest der Wasserweihe berichtete das LT im vergangenen Jahr. Damals waren wir in der Ursulinenkirche zu Gast bei der rumänisch-orthodoxen Gemeinde in Landsberg: Ein Hauch von Ostkirche in Landsberg