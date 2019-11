vor 44 Min.

Wenn das Leben zusammenbricht

Der Betreuungsverein kümmert sich um Menschen, die niemanden haben

Von Silke Feltes

Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch alt wird und eine schwere Depression hat, er alle Rollläden runterlässt, sich vom sozialen Leben abkapselt und in seiner eigenen Wohnung verwahrlost? Oder wenn sich die jahrelange Eigenart zu einer über die Maßen entwickelten Persönlichkeitsstörung entwickelt, möglicherweise mit Wahnvorstellungen?

Wenn der Alkoholkonsum oder auch nur der Genuss von Klosterfrau Melissengeist sich zu einer veritablen Suchtproblematik entwickelt? Kurz: wenn ein Mensch also nicht mehr für sich selbst sorgen kann? Häufig kommt dann im Landkreis Landsberg der Betreuungsverein des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ins Spiel.

Amélie von Wissmann ist Abteilungsleiterin des BRK Betreuungsvereins im Kreisverband Starnberg, der seit Januar dieses Jahres die Aufgaben vom „Verein für Betreuungen“ übernommen hat. In der Nebenstelle Landsberg wird die 50-jährige Juristin von ihren Kolleginnen Sabine Lang, Heidi Singer, Barbara Herbach und von Christian Kellner unterstützt. Von Wissmann ist seit sechs Jahren beim BRK und berichtet von dramatischen Schicksalen, die sich auch oft hinter gutbürgerlichen Kulissen abspielen, „es kann jeden treffen, unabhängig von Bildungsstand oder sozialem Status.“

Sie erzählt beispielsweise von einer Frau, Mitte 50, geschieden, gut abgesichert durch die bislang großzügigen Unterhaltszahlungen des Ex-Mannes. Von einem Tag auf den anderen hätte der Mann die Zahlungen eingestellt. Die Frau verdrängte ihre Situation, kümmerte sich weder um Jobcenter noch andere Hilfsmöglichkeiten, bis die Räumungsklage ins Haus stand. Ein ganzes Leben brach zusammen, eine Depression verstärkte sich. Ein gesetzlicher Betreuer wurde bestellt, lagerte die Möbel ein und brachte die Frau in eine Obdachlosenunterkunft. „In der Regel erfahren wir von solchen Fällen erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“, sagt von Wissmann. Sie übernimmt den Fall, kümmert sich um alle bürokratischen Belange inklusive der Versteigerung des Hab und Guts und bringt die Frau in einer therapeutischen Einrichtung unter, wo sie nun von Sozialhilfe lebt.

Bei drohender Wohnungslosigkeit, hoher Verschuldung, Krankheiten im Endstadium oder anderen krisenhaften Situationen wird vom Amtsgericht ein gesetzlicher Be-treuer bestellt, sobald kein Angehöriger ausgemacht werden kann, der sich um die betreffende Person kümmern könnte. Über die Betreuungsstelle im Landratsamt werden die Situation und der individuelle Bedarf ermittelt und dann der Betreuungsverein informiert, dessen Mitglieder als gesetzliche Betreuer fungieren. „Unser Verein führt im Landkreis Landsberg knapp 40 Betreuungen im Alter von 18 bis 98“, sagt von Wissmann. Zunehmend müssten sie bei Suchtproblematiken jüngerer Menschen einspringen.

Ein anderes Beispiel: Eine ältere Dame mit beginnender Demenz sowie einer sich verstärkenden Persönlichkeitsstörung ist extrem verbittert und vergrault im Laufe der Zeit alle Mitmenschen, bis niemand mehr etwas mit ihr zu tun haben will. Da sie einigermaßen vermögend ist, kann der Betreuungsverein für sie eine 24-Stunden-Pflege organisieren und so ein Abrutschen in eine drohende Verwahrlosung verhindern.

Alte Menschen vereinsamen zunehmend, Kinder sind im Ausland oder wollen aus vielfältigen Gründen nichts mehr mit den Eltern zu tun haben: Die Situationen, in de-nen der Betreuungsverein übernimmt, sind nie einfach oder monokausal zu erklären. „Wichtig ist uns, dass zuvor alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden“, sagt Amélie von Wissmann, „das höchste Gut ist die Selbstständigkeit.“ Also so wenig wie möglich, so viel wie nötig eingreifen, um einen Menschen zu stärken.

„Wir sehen uns als Unterstützer des Menschen, alles, was er selber machen kann, ist positiv. Wir wollen die größtmögliche Teilhabe am Leben ermöglichen.“

Der Betreuungsverein und die Betreuungsstelle im LRA bieten auch Beratungen an zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen sowie für ehrenamtliche Be-treuer. „Bitte keine Scheu davor, nachzufragen, was möglich ist“, so Wissmann.

Das LRA bietet online einen Informationsüberblick mit Musterformularen und Merkblätter.(felt)

