Wenn der Buchsbaum in Gefahr ist

Viele Gartenbesitzer im Landkreis Landsberg sind besorgt. Denn der Buchsbaumzünsler befällt ihre Pflanzen. Was man gegen die Insekten tun kann.

Von Dominik Heller

Am Anfang ist kaum etwas zu sehen, der Feind sitzt mitten im Buchsbäumchen und frisst sich von innen nach außen: Der Befall durch den Buchsbaumzünsler ist zu Beginn nur sehr schwer zu erkennen, sagt Monika Sedlmaier. Das Landsberger Tagblatt hat mit der Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege beim Landratsamt gesprochen.

Die Raupen fressen sich von innen nach außen

Die Eier des Schmetterlings und dann die Raupen befänden sich meist tief in den Verästelungen der Buchsbäume. Dort fräßen sich die Raupen von innen nach außen an den Blättern und an der Rinde des Baumes satt, bis im schlimmsten Fall die ganze Pflanze abgestorben sei. Der Buchsbaumzünsler ist ein Schmetterling, der laut Monika Sedlmaier eigentlich in Asien heimisch ist und vor einigen Jahren nach Mitteleuropa – möglicherweise über bereits befallene Buchsbäume – eingeschleppt wurde.

Wenn das Wetter mitspiele, könnten pro Jahr bis zu vier Generationen des Schädlings entstehen. Je heißer es sei, desto schneller entwickelten sich die Raupen. Die letzte Generation könne sogar im Schutz ihres Kokons überwintern. Der Befall durch den Buchsbaumzünsler sei nicht meldepflichtig, weswegen eine genaue Statistik betroffener Gebiete im Landkreis nicht aufgestellt werden könne. Die Kreisfachberaterin erzählt jedoch, dass sie dieses Jahr viele Anrufe aus dem den ganzen Landkreis erhalten habe.

So kann der Buchsbaumzünsler bekämpft werden

Doch wie kann man den Buchsbaumzünsler am besten bekämpfen? Man kann laut Monika Sedlmaier die Pflanzen mit einem speziellen Netz bedecken, das verhindert, dass die Schmetterlinge ihre Eier ablegen. Das Netz müsse jedoch über den ganzen Sommer bleiben, was die optische Wirkung des Buchsbaumes beeinträchtige. Eine andere Methode, die Schädlinge zu bekämpfen, sei der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Dabei könnten unter anderem Schutzmittel verwendet werden, die biologische Wirkstoffe wie Pyrethrine, Neemöl oder Bacillus thuringiensis beinhalten. Schließlich ließe sich der Buchsbaumzünsler noch per Hand einsammeln.

Wenn ein befallener Buchsbaum nicht mehr zu retten ist, muss er laut den Vorgaben der Abfallwirtschaft des Landkreises über die Restmülltonne entsorgt werden. Wer größere Mengen vernichten muss, kann sie beim Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten in verschlossenen Säcken anliefern – gegen Gebühren. Durch die Verbrennung des Restmülls wird in beiden Fällen sichergestellt, dass sich der Schädling nicht weiter ausbreitet. Nur ein toter Baum, der keine Raupen mehr beheimatet, darf regulär im Grüngut entsorgt werden.

Helfen Vögel?

Mit etwas Glück, so Monika Sedlmaier, kommt dem Menschen bei der Bekämpfung des Buchsbaumzünslers das Tierreich zu Hilfe: „Einige Fachleute hoffen, dass die Vögel sich an den Buchsbaumzünsler als Futterquelle gewöhnen.“ Im eigenen Garten habe sie bereits erlebt, wie eine Schar Spatzen eine ganze Generation des Schädlings aus ihrem Buchsbaum gepickt hat.

Wer sich nicht über einen kranken Buchsbaum ärgern will, kann auf andere Pflanzen ausweichem, die eine ähnliche Optik in den Garten bringen. Monika Sedlmaier empfiehlt zum Beispiel die japanische Stechpalme Convexa, auch Löffel-Ilex genannt. Sie sei dem Buchs sehr ähnlich. Der Ligusterbaum sei auch eine Alternative.

