vor 49 Min.

Wenn der Spielplatz zur Müllhalde wird

Dieses Foto stammt vom Spielplatz an der Römerauterasse in Landsberg. Die Überreste einer Party sind noch zu sehen. Vielerorts in der Stadt klagen Anwohner über feiernde Jugendliche, die ihren Müll zurücklassen.

Momentan klagen viele Anwohner in Landsberg über die Zustände auf den Spielplätzen. Feiernde Jugendliche bescheren dem Bauhof viel Arbeit. Sogar die Polizei ist eingeschaltet.

Von Janet Iroezi

Auf Spielplätzen werden in der Sommerzeit gerne Partys gefeiert. Dabei bleibt auch oft Müll liegen. Das stört die Anwohner, wie ein Post in der Facebook Gruppe „Du kommst aus Landsberg, wenn...“ zeigt. Konkret wird dort in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister die Situation im Quartierspark mit dem Spielplatz in der Straße Am Kornfeld angesprochen.

„Ich gehe seit letztem Jahr nicht mehr auf den Spielplatz, da sich mein damals fünf jähriger Sohn eine Scherbe einer Bierflasche, die im Sand war, in die Ferse gerammt hat und ich mit ihm ins Krankenhaus musste“, kommentiert ein User unter den Post.

Der Kommentar zum Thema: Ist es so schwer, seinen Müll mitzunehmen?

Zum Teil muss der Bauhof täglich auf den Spielplätzen anrücken

Die Stadt kümmert sich um die Sauberkeit der Spielplätze. „Die Spielplätze der Stadt werden regelmäßig, je nach Lage und Größe, von Reinigungskräften des Bauhofs gereinigt“, sagt Andreas Létang, Pressesprecher der Stadt. Das geschehe pro Spielplatz zwei Mal die Woche bis teilweise sogar täglich. „Meistens handelt es sich dabei um zerbrochenes Glas und Zigarettenstummel“, erzählt Létang. Zudem gebe es auch einen Spielplatzkontrolleur, der unter anderem zweimal in der Woche die Spielgeräte im Quartierspark überprüfe.

„Momentan ballt es sich auch wegen des schönen Wetters und den Sommerferien sehr“, erklärt Létang. Jugendliche treffen sich vermehrt draußen und machen auch Party. Das sei aber nur ein temporäres Problem, es wäre in dieser Hinsicht auch sehr lange ruhig gewesen. Vor zwei Jahren habe es zuletzt vermehrt Probleme in diese Richtung gegeben. „Da haben sich Jugendliche regelmäßig an demselben Ort getroffen, und nicht wie jetzt unregelmäßig und an verschiedenen Plätzen“, erzählt Létang. Die Stadt habe dann mit einem Sozialarbeiter des Landratsamtes das Problem lösen können.

Im Westen gibt es auch Klagen von Anwohnern

Eine Facebook-Nutzerin nimmt die Jugendlichen in Schutz: „Vielleicht liegt es auch daran, dass jede erdenkliche Location, wo Jugendliche sich treffen könnten, geschlossen wird.“ Es sei aber kein Problem der fehlenden Plätze für Jugendliche, so Létang. „Jugendliche suchen sich ihre Orte und finden sie auch. Viele Angebote des Jugendzentrums werden auch gar nicht wahrgenommen“, sagt der Pressesprecher der Stadt. Es sei auch nicht die Aufgabe der Stadt, den Jugendlichen einen Raum für Zerstörung zu geben. Die Verschmutzung des Mehrgenerationenparks ist kein Einzelfall. „Bei uns auf dem Spielplatz in der Iglinger Straße ist es das Gleiche. Kaputte Glasflaschen, Müll, leere Wodka Flaschen, Zigaretten usw. Die Liste ist endlos!“, kommentierte ein Facebook-User.

Es wurden mehrere Anzeigen erstattet

Die Stadt hat in dem Fall des Spielplatzes am Quartierspark bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wie in einer Pressemitteilung mitgeteilt wurde. Vor zwei Wochen war der Platz mit Zigarettenstummeln und Scherben übersät. Zudem wurde ein Spielhaus mit radikalen Parolen beschmiert und es wurden Lampen umgetreten.

Vergangene Woche wurde ebenfalls Anzeige gegen Unbekannt erstattet, da auf dem Bolzplatz in der Bgm.-Dr.-Hartmann Straße zahlreiche Flaschen zerschlagen wurden. Die Scherben waren dabei auf dem ganzen Platz verteilt, der erst nach der Säuberung wieder nutzbar war.

Auch bei einer Parkbank am Römerhang wurde von Unbekannten leere Schnapsflaschen und weiterer Müll hinterlassen. Létangs Rat an die Bevölkerung ist: wachsam sein und sich gegebenenfalls bei der Polizei melden.

