Wenn der kleine Amadeus einen Fakir trifft

Drei Tage lang präsentieren Kinder und Jugendliche, was sie an der Sing- und Musikschule lernen

Von Romi Löbhard

„Unsere Musikschule ist bunt!“ An drei Tagen hintereinander führten große und kleine Schüler und – nicht zu vergessen die Lehrer – der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg im Stadttheater vor, was sie sich unter Klangfarben und Farbklängen vorstellen. Mehr als 500 Nachwuchsmusiker zeigten in acht Konzerten nicht nur ihr Können, sondern auch, wie viel Freude das gemeinsame Musizieren macht, wie viel Spaß Musik zu vermitteln weiß.

Schon die Anforderungen seien bunt wie ein Sommerblumenstrauß, erklärte Schulleiter Lothar Kirsch zu Beginn des ersten, von einem Hornquintett festlich eröffneten Konzerts. Er zählte Fähigkeiten wie Ausdauer und Konzentration auf. Viele Proben seien notwendig gewesen, so Kirsch, schließlich sei aber auch der Weg das Ziel. Und dann war Start für das riesige Orchester, das auf der Bühne gerade noch Platz hatte. „Kinder, macht euch jetzt bereit, das Publikum ist nicht mehr weit“, sangen die Instrumentalisten.

Das Publikum hatte längst Platz genommen und war voller Erwartung – die nicht enttäuscht wurde: Zu hören gab es Streichorchester, Querflöten- und Akkordeonensembles, Harfenisten, Klarinettisten und immer war das gemeinsame Musizieren vom Duo bis zum riesigen Tutti-Klangkörper das wichtigste Ziel. Fünf Mädchen an einem Klaviermanual – dass das möglich ist, bewiesen hervorragende kleine Nachwuchskünstler.

„Bunt gemischt“ ging es weiter. Ein mehr als 20-köpfiges Gitarrenorchester mit Schülern aller Könnensstufen trumpfte auf, Percussiongruppen hantierten an lustigen „Instrumenten“, Sängerinnen wagten sich an Hits von Bob Dylan, Rod Stewart und Udo Lindenberg. „Töne und Farben schwingen“ hieß es am Ende des ersten Tages.

Lothar Kirsch präsentierte ein weiteres großes Gitarrenorchester, das äußerst exakt musizierte. Es folgten Schüler aus Bläser- und Tastenklassen. Stets war alles bunt, von der Musikauswahl über Ensemblezusammenstellung und Kleidung bis zu den Luftballons, die sich am Nachmittag angesammelt hatten und mit denen die Musiker ihre Stimmung farblich ausdrückten.

Bunt ging es tags darauf weiter. Klein Amadeus versteckte sich vor Papa Leopold (Mozart) zwischen Bläsern und Streichern von Sinfonietta und Maxiorchester, die klassisch oder lateinamerikanisch musizierten. Dann stolzierte der bekannte Märchenkater in seinen Superstiefeln über die Bühne. Mit ihm sangen und musizierten viele weitere Figuren in tollen Kostümen mit erstaunlicher Bühnenpräsenz und beachtlichem Können.

Natürlich wird an der städtischen Einrichtung auch viel gesungen. Das zeigten die Chöre, in denen sich nicht wenige vielversprechende Talente tummeln, beim Musical „Zirkus Furioso“. Zum Abschluss des zweiten Tages musizierte die Crème der Instrumentalisten. Jugendsinfonie- und Kammerorchester sowie etliche Solisten aus den Reihen der beiden Klangkörper begeisterten das bei allen Konzerten sehr zahlreiche Publikum. Den Schlusspunkt am dritten Tag im Stadttheater setzte das Musikschulblasorchester. „Von Barock bis Rock“ ging das bunte Allerlei, das die Musiker unter der bewährten Leitung von Hans-Günter Schwanzer als Entrée vor dem Mittagessen servierten.

