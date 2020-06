06:51 Uhr

Wenn die Liebe in Corona-Zeiten den Job kostet

Jonas Pioch ist in Bezug auf Covid-19 ein Risikopatient. Seine Lebensgefährtin Chiara Gossmann hat aus diesem Grund ihre Arbeit bei einem Pflegedienst aufgegeben. Sie will ihren Freund nicht in Gefahr bringen.

Plus Der Landsberger Jonas Pioch zählt in Corona-Zeiten zur Gruppe der Hochrisikopatienten. Seine Partnerin Chiara Gossmann hat deshalb ihren Job an den Nagel gehängt, um ihn nicht anzustecken.

Von Johannes Meissner

Für die meisten Menschen ist eine Infektion mit dem Coronavirus nicht lebensbedrohlich. Ganz anders sieht es bei Jonas Pioch aus Landsberg aus. Der 30-Jährige leidet an einer Muskelkrankheit und ist seit seiner Grundschulzeit auf einen Rollstuhl angewiesen. Durch die Krankheit ist sein Lungenvolumen stark verringert und deshalb wäre das Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung bei ihm sehr hoch. Aber nicht nur Menschen mit Behinderungen leiden unter den Gefahren, die das Coronavirus birgt. Insbesondere stellt die Corona-Pandemie ihre Partner und Familien vor neue Herausforderungen.

Piochs Lebensgefährtin Chiara Gossmann, 25, arbeitete bei einem ambulanten Pflegedienst in Augsburg. Vor der Corona-Pandemie kümmerte sie sich darum, neue Pfleger anzulernen und Patienten zu Ärzten oder Physiotherapeuten zu begleiten. Wegen der Gefahr, sich durch den häufigen Patientenkontakt mit dem Virus zu infizieren, und ihren Partner anzustecken, gab sie ihre Arbeit auf. Unsere Zeitung sprach mit dem Paar, wie es diese spezielle Situation erlebt.

Seit fast zwei Jahren sind die beiden ein Paar

„Erst mal ist es ein wahnsinnig schöner Liebesbeweis“, sagt Jonas Pioch. Seit fast zwei Jahren sind er und Chiara Gossmann ein Paar, nachdem sie sich online kennengelernt hatten. Vor einem Dreivierteljahr zogen sie zusammen. Auch wenn dieser Zeitraum nicht sonderlich lang erscheint, ist – wie beide erzählen – in der kurzen Zeit die Verbindung zueinander so stark gewachsen, dass Chiara Gossmann für Jonas Pioch diesen Schritt in Kauf nahm. Wo für viele Paare die plötzliche Gemeinsamkeit zur Zerreißprobe wurde, bestärkte die wochenlange häusliche Isolation ihre Beziehung. Gemeinschaftlich wollen sie nun abwarten, wie sich die Lage entwickelt. „Auch wenn ein Impfstoff gefunden wird, Covid-19 wird es immer geben“, sagt Pioch. Nun müsste man mit dem Virus leben und Vernunft walten lassen.

„Das Paar ist kein Einzelfall“, bestätigte die Agentur für Arbeit auf Nachfrage des LT. Weitere Paare teilten ihr Schicksal. Für viele seien momentan die Gesundheit des Partners und die berufliche Tätigkeit nicht miteinander vereinbar. Zwei Wochen habe sich Chiara Gossmann den Schritt überlegt. Aber ihr wurde schnell klar: „Corona wird eine größere Sache. Mit gutem Gewissen hätte ich nicht weiter arbeiten können.“ Gerade fühle sich ihre Lebensphase an wie eine große Pause. Sie hoffe inständig, irgendwann in ihren alten Job zurückzukehren. Jonas Pioch, der an der Universität Augsburg Jura studierte, arbeitet in einer Wirtschaftskanzlei in München. Sein Büro hat er seit März nicht mehr betreten, er arbeitet von zu Hause aus. „Seit dem Beginn der Corona-Pandemie verlassen wir das Haus nur noch selten“, sagt Jonas Pioch.

Die Teilnahme an Sitzungen ist nicht leicht

Wenn beide für einen Spaziergang an die frische Luft gehen, suchen sie sich extra wenig besuchte Wege. „Zum Glück sind diese in der Nähe unseres Hauses am Landsberger Stadtrand gut zu finden.“ Die Einkäufe des Paares erledigen die Familien. Bisher gab es nur einen Notfall, in dem Pioch selbst in die Stadt musste. Der Jurist musste für berufliche Zwecke in eine Buchhandlung. Um den Kontakt mit anderen Kunden zu vermeiden, suchte er einen alternativen Weg in den Buchladen. Über kleinere Seitengassen erreichte er dann den Hintereingang des Geschäfts. „Der Buchkauf war wie ein Abenteuer“, sagt Pioch.

Bereits seit seinem 18. Lebensjahr ist er Mitglied im Landsberger Stadtrat. Mitte Mai wurde er erneut in den Stadt- und in den Kreistag gewählt. Auch wenn eine Menschenansammlung Risiken birgt, möchte er den Sitzungen weiterhin beiwohnen. „Das ist eine gesellschaftliche Verpflichtung durch den Wähler“, sagt Jonas Pioch. Um sich möglichst gut zu schützen, bekam er von Freunden, die im Handwerk beschäftigt sind, FFP3-Atemschutzmasken. „Ich komme, wenn alle Mitglieder bereits sitzen, und verlasse den Saal am Ende zügig.“

Chiara Gossmann hat einen neuen Job in Aussicht

Besonders wichtig ist dem Kreistags- und Stadtratsmitglied auch die gesellschaftliche Lage im Zuge der Corona-Krise. Er hoffe, dass sich die Gesellschaft in diesen Tagen nicht auseinanderdividieren lasse, so Jonas Pioch. Man müsse die Lage im Auge behalten und immer neu entscheiden. Es sei wichtig, alle Grundrechte wieder in Einklang zu bringen. An oberster Stelle stehe für ihn aber die menschliche Unversehrtheit.

Die häusliche Isolation schuf für Pioch und seine Lebensgefährtin Chiara Gossmann wieder mehr Zeit, alte Hobbys aufleben zu lassen. „In meinem Jurastudium musste ich viel lesen und hatte davon lange genug.“ Die neugewonnene Zeit widmet Jonas Pioch nun wieder stärker dem Lesen, „vor allem Krimis“. Chiara Gossmann hingegen kümmert sich wieder mehr um die Gartenarbeit. Pioch blickt der Zukunft zuversichtlich entgegen: „Mit gesundheitlichen Durststrecken kenne ich mich aus.“ Chiara Gossmann hat auch eine Arbeitsstelle im Blick: Das Paar geht davon aus, dass bei dieser Tätigkeit kaum eine Infektionsgefahr besteht. „Ich habe weder Panik noch Angst, aber den nötigen Respekt“, sagt Jonas Pioch. Das Virus werde es weiter geben und man müsse das Leben so einrichten, dass man mit dem Virus auch zukünftig umgehen könne.

Lesen Sie auch:COPD-Patient: "Eine Infektion mit Corona wäre mein Exitus"

Themen folgen