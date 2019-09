vor 34 Min.

Wenn ein Auto aus Seefeld plötzlich in Heidenheim steht

Eine Frau geht zur Herrschinger Polizei, weil sie ihren Wagen gestohlen glaubt. Dann nimmt der Fall eine überraschende Wendung.

Ein Autodiebstahl wurde am späten Samstagabend bei der Herrschinger Polizei von einer 60-jährigen Frau aus Seefeld angezeigt. Sie hatte ihr Auto am Freitagnachmittag bei einer Werkstatt in München abgegeben, da der Hagelschaden an ihrem Pkw repariert werden sollte.

Am späten Samstagabend bekam der Ehemann über die App des GPS-Trackers, mit dem der Pkw ausgestattet ist, aber plötzlich die Nachricht, dass das Fahrzeug im etwa 140 Kilometer entfernten Heidenheim und nicht mehr in München stehen soll.

Von den verständigten Kollegen in Heidenheim konnte der Pkw tatsächlich dort festgestellt und auch der Fahrer angetroffen werden, berichtet die Polizei. Allerdings erklärte der vermeintliche Dieb den Beamten, dass er das Auto im Auftrag des Autohauses nach Heidenheim gefahren habe. Da offenbar in München derzeit alle Lackierbetriebe ausgebucht seien, wurde der Pkw zum Lackieren nach Heidenheim gebracht.

Der Chef des Autohauses meldete sich dann noch telefonisch bei der Dienststelle in Herrsching und bestätigte die Angaben. (lt)

