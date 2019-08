vor 26 Min.

Wenn ein Elternteil psychisch krank ist

Im Landkreis sind viele Kinder betroffen. Ein Hilfsangebot gibt es bisher nur in Augsburg. Wie dort gearbeitet wird

Der Zulauf ist enorm, die Dankbarkeit bei Eltern und Kindern groß: Seit zwölf Jahren betreibt Diplom-Psychologin Livia Koller am Augsburger Bezirkskrankenhaus (BKH) eine Sprechstunde für Kinder psychisch erkrankter Eltern. Auf Einladung des Arbeitskreises „Psychisch belastete Familien“ informierte sie in Landsberg über ihre Arbeit. Denn auch im Landkreis gibt es großen Bedarf, wird in einer Pressemeldung mitgeteilt.

In Augsburg haben sich das BKH und ein Jugendhilfeträger zusammengeschlossen, um eine Anlaufstelle für Kinder psychisch kranker Eltern zu schaffen. Diese würden selbst von der Fachwelt lange übersehen, so Koller. Dabei erlebten in Deutschland rund 3,8 Millionen Kinder pro Jahr die psychische Erkrankung eines Elternteils und seien unmittelbar davon betroffen.

Die Kinder verhielten sich überwiegend „auffällig unauffällig“, erklärte die Psychologin: Sie seien überangepasst, wollten den Eltern nicht noch mehr Kummer machen, sondern sie eher trösten und schützen. „Sie geben sich fast alle die Schuld an der Krankheit der Eltern, sind verunsichert und verwirrt, weil niemand sie informiert und haben große Ängste, teils um, teils aber auch vor dem erkrankten Eltern-teil.“ Und sie hätten ein deutlich höheres Risiko, selbst zu erkranken, sagte Livia Koller in Landsberg.

Sie hat 2008 mit fünf Stunden, 39 Patienten und deren 75 Kindern begonnen und betreut mittlerweile mit 35 Stunden Arbeitszeit 140 Patienten mit 275 Kindern. Für sie ist es wichtig, die Kindersprechstunde an die Erwachsenenpsychiatrie anzugliedern, meinte sie an Dr. Robert Kuhlmann, Chefarzt der Lech-Mangfall-Klinik Landsberg, gerichtet, der das Angebot eher in der Kinderpsychiatrie verortet sah. Denn ohne die erkrankten Eltern mit ins Boot zu holen und mit ihnen genau zu besprechen, wie viel und was sie den Kindern sagen darf, arbeitet Koller nicht: „Sonst kommen die Kinder in Loyalitätskonflikte.“

Das Erstgespräch führt sie deshalb mit den Eltern alleine. Diese wünschten sich vor allem eine Einschätzung, wie belastet ihre Kinder sind, eine kindgerechte Aufklärung über die Krankheit, aber auch Beratung in Erziehungsfragen. Bei den Kindern stehe der Wunsch nach Aufklärung und Infos im Vordergrund, so Koller. Die Psychologin begleitet die Kinder bis zu einem Jahr lang in größeren Abständen, damit aus der Belastung keine größeren Probleme werden.

Die Sprechstunde steht seit Kurzem nicht nur den BKH-Patienten, sondern allen erkrankten Eltern im Landkreis Augsburg offen, nachdem sich auch der Landkreis neben Bezirk und BKH an den Kosten beteiligt. Die erkrankten Eltern benötigen lediglich eine Diagnose.

Daran störte sich in der lebhaften Diskussion der Leiter des Amts für Jugend und Familie, Peter Rasch. Er möchte eine mögliche Sprechstunde im Landkreis Landsberg für alle öffnen, also zum Beispiel auch für Kinder von Eltern, die suchtabhängig, aber (noch) nicht beim Arzt oder Psychiater vorstellig geworden sind. Allerdings könne ohne Krankheitseinsicht nicht erfolgreich gearbeitet werden, sagte Koller.

Und Barbara Klaus vom Gesundheitsamt meinte, es sei gut, im Großen zu denken, aber erst einmal im Kleinen anzufangen. „Der Arbeitskreis wird das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen“, so KoKi-Mitarbeiterin Angelika Kische-Genitheim. Interessierte Mitstreiter seien jederzeit willkommen. (lt)