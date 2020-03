11.03.2020

Wenn man sich mit den Füßen begrüßt

Die IHK lädt zum Festabend im Rathaus. Dabei kommt man um die aktuelle Coronavirus-Situation nicht herum. Es geht aber auch um die Arbeit der Zukunft beziehungsweise um die Zukunft der Arbeit

Von Hertha Grabmaier

Die Begrüßung in Zeiten des Coronavirus kam auch beim IHK-Wirtschaftsempfang des Landkreises etwas verkrampft daher. Moderatorin Vera Cornette stellte dazu eine neue Idee vor, sich statt mit den Händen mit den Füßen zu berühren. Das sah zwar lustig aus, dürfte sich aber kaum durchsetzen. Im Historischen Rathaus in Landsberg, in das hauptsächlich Unternehmer geladen waren, blieben etliche Stühle leer.

Cornette bat zunächst Reinhard Häckl, den Vorsitzenden des IHK-Regionalausschusses Landsberg, Oberbürgermeister Mathias Neuner und Landrat Thomas Eichinger, als Chef des Corona-Krisenstabes, so die Moderatorin, zum Interview „Wirtschaft und Politik im Landkreis“ auf die Bühne. Zur Einstimmung auf den Vortrag von Prof. Dr. Jutta Rump, Professorin für Personalmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen, wollte die Moderatorin von ihren drei Gesprächspartnern wissen, ob sie sich im digitalen Bereich bewegen, und da wurde schnell deutlich, dass sie alle voll im Trend sind. Auch Jutta Rump erklärte, sie sei digital unterwegs, habe aber noch einen händischen Kalender. In ihrem Vortrag über die „Arbeitswelt 2030: Zukunft der Arbeit – Arbeit der Zukunft“, erläuterte sie ohne Manuskript, aber mit viel Esprit, die Megatrends.

Seit 18 Jahren praktiziere sie mit ihren Mitarbeitern mobile Arbeit, was bedeute, Beruf und Familie zusammenzubringen. Corona habe mobile Arbeit flächendeckend nach vorne gebracht. Für Arbeitnehmer bedeute dies, auch zu Hause ein funktionierendes Regelwerk aufzustellen. Um dem bestehenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, gebe es noch Zeitreserven für mobile Arbeit bei den Teilzeitkräften. Mitarbeiter, die entsprechend ihren Qualifikationen eingesetzt werden, fühlen sich wohl, identifizieren sich mit ihrer Arbeit und bringen sich kompetent ins Team ein. Lebenslanges Lernen, in Bewegung bleiben, ohne die Balance zu verlieren, sei wichtig in der VUCA-Welt. VUCA steht für die englischen Begriffe volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, die sich als Flüchtigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit übersetzen lassen. Sich den Anforderungen der Digitalisierung stellen, für die Zukunft vorausdenken und mit zeitgemäßen Lösungen das Miteinander stärken, seien die Herausforderungen, vor denen Führungskräfte und Mitarbeiter stehen. Die ganz junge Generation habe „Heimat“ als Trend entdeckt, und das sei nicht politisch gemeint. Das „Heimelige in der Arbeitswelt komme wieder“, so Rump. Der Radetzkymarsch (das Ensemble Hailix bLECHle unter der Leitung von Hans-Günther Schwanzer spielte) bildete den Abschluss eines dynamischen Vortrags.

Zuvor hatten sich Vertreter von Politik und Wirtschaft ausgetauscht. „Solange der Landrat auf die Veranstaltung geht, komme ich auch“, meinte Oberbürgermeister Mathias Neuner, dessen Stellvertreter Doris Baumgartl und Axel Flörke ebenso wie Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger unter den Gästen waren.

Der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses, Reinhard Häckl, stellte nach seiner Begrüßung die aus Sicht der IHK erforderlichen Handlungsfelder als Position zu den Kommunalwahlen vor, die zum Nachlesen auf allen Plätzen lagen. Für den Erhalt und die Stärkung des Wirtschaftsstandorts brauche es nachhaltiges Wachstum, bezahlbaren Wohnraum, den Ausbau von Verkehrswegen und die Förderung nachhaltiger Mobilität, die Sicherung von Standorten und Gewerbeflächen sowie die Stärkung der digitalen Infrastruktur. Oberbürgermeister Neuner verwies auf Landsbergs kommunale Gesamtstrategie 2035 und auf zusätzliche Gewerbeflächen im Westen: „Wir wollen wachsen.“ Landrat Eichinger sieht in der Entscheidung, was in Penzing angesiedelt werde, eine zusätzliche Chance für den Landkreis.

