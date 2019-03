vor 36 Min.

Wer führt künftig den VfL Kaufering?

Die Mitglieder des VfL Kaufering wählen am Freitag einen neuen Vorstand. Kamfsportler Dr. Michael Erl hat Interesse am Vorsitz und einige Pläne. Es gibt noch einen anderen Kandidaten.

Von Margit Messelhäuser

Am Freitag werden beim VfL Kaufering die Weichen neu gestellt: Der komplette Vorstand stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl (wir berichteten). Einen Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden Vorsitzenden Bernhard Mödl gibt es – den Kampfsportler Dr. Michael Erl. Er wird sich am Freitagabend zur Wahl stellen. Aber er ist nicht der einzige Kandidat, wie Mödl gegenüber dem Landsberger Tagblatt mitteilte.

Vor einigen Tagen hatte beim VfL noch mal eine Beiratssitzung stattgefunden, bei der Erl sein Konzept erneut vorstellte. „Ich glaube, ich konnte zwei Drittel bis drei Viertel des Beirats von meinem Konzept überzeugen“, sagt Erl. Der andere Kandidat, der laut Mödl noch nicht an die Öffentlichkeit treten will, war auch bis zum Schluss der Sitzung geblieben. „Er ist noch dabei, eine komplette Mannschaft aufzustellen“, so der scheidende VfL-Vorsitzende. „Einige der aktuellen Vorstandsmitglieder würden mit ihm noch weitermachen.“ Sollte es dem zweiten Kandidaten gelingen, bis Freitag eine Mannschaft aufzustellen, „wird er den Hut in den Ring werfen“, sagt Bernhard Mödl. Dann hätten die Mitglieder des VfL die Wahl.

Gibt es einen Rabatt für den Pächter?

Und noch eine Entscheidung werden die Mitglieder treffen müssen, bezüglich der Pacht für die Lechau-Gaststätte. Aktuell ist der Pächter mit der Bezahlung in Verzug und hat auch eine Senkung der Pacht beantragt. Ursprünglich war diese bei 1300 Euro plus Nebenkosten und Mehrwertsteuer gelegen, bei der Sitzung habe man sich auf 950 Euro plus Nebenkosten und Mehrwertsteuer geeinigt. Ob es zu der Minderung kommt, müssen aber die Mitglieder bei der Versammlung entscheiden, so Mödl.

Wie berichtet, will der Kampfsportler Dr. Michael Erl einen Teil der Gaststätte in einen Trainingsraum umbauen, den Rest als Café nutzen. „Wenn die Eltern ihre Kinder zum Training bringen, können sie zwischenzeitlich einen Kaffee trinken. Was soll man in der einen Stunde sonst machen?“, erläutert Erl seine Pläne.

Der potenzielle neue Chef will ein Café betreiben

Den zur Trainingshalle umgebauten Teil würde die „BW Kampfkunstschule Kaufering UG“ nutzen. Birgit Wostradowski, Geschäftsführerin der Kampfkunstschule, war bei der Beiratssitzung ebenso dabei, wie Marco Hopf, der das Café führen soll, während Dr. Michael Erl den Vorsitz des VfL übernehmen würde. Sein Eindruck sei gewesen, dass man bei der Beiratssitzung „einen kleinen Teilsieg“, erringen konnte. „Jetzt müssen wir am Freitag noch bei der Hauptversammlung überzeugen. Wichtig ist, dass dann auch viele Mitglieder kommen.“

Grundsätzlich, sagt Erl, würde viele – vor allem ältere Vereinsmitglieder – an dem Gedanken festhalten, dass ein Verein auch ein Vereinsheim benötige, in dem man sich nach dem Training oder Wettkampf noch auf ein Bier treffe. Doch das sei überholt – wie auch die Probleme bei anderen Vereinsheimen, die verpachtet werden, zeigen würden.

Michael Erl sieht einige Baustellen im Verein

Durch das Kampfsport-Training würde aber bereits „Laufkundschaft“ für das Café akquiriert. Möglich sei auch, ein Frühstück anzubieten oder mittags beispielsweise Pizza für die Schüler der nahen Realschule. Außerdem soll – saisonbedingt – der Biergarten mit bewirtschaftet werden.

Für sich selbst, als Vorsitzenden des Vereins, hat Erl auch bereits Ziele ausgegeben. „Wenn man allein sieht, dass die Homepage zuletzt im Jahr 2015 geändert wurde, das geht in der heutigen Zeit einfach nicht.“ Dem Verein fehle modernes Marketing: „Da gibt es viel Arbeit, um den VfL Kaufering ins Jahr 2019 zu bringen. Den Verein auf gute und modere Füße zu stellen, das sehe ich als meinen Job.“ So, ist er überzeugt, lasse sich auch die Mitgliederzahl steigen.

