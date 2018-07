vor 36 Min.

Wer im Inselbad verliert, landet im Haifischbecken

In Landsberg ist wieder Splishy Splashy-Poetry Slam. Es gewinnt der amtierende bayerische Meister Yannik Sellmann.

Von Sonja Gröschl

Es geht um die Ehre der trockenen Badehose, wenn sich acht Slammer auf dem Fünf-Meter-Turm im Inselbad um die Gunst des Publikums streiten. Die Regeln sind einfach: Wer verliert, muss springen. Und zwar in das Wasserbecken, in dem Haifische und Krokodile lauern. Diese sind aus Plastik – zum Glück für die Poeten. Dennoch kostet es die meisten Überwindung, sich in die Tiefe zu stürzen. So geht ihrem Sprung oft ein angstvolles „Wenn ich das vorher gewusst hätte“ voraus.

Mit Ratschen wurde es noch lauter

Ausrichter dieses Spektakels sind erneut die Landsberger Stadtwerke sowie die Sparkasse Landsberg-Dießen, die auch mit einem roten Zelt auf dem Rasen präsent war, um dort Eis und Ratschen für mehr Lärm an die Gäste zu verteilen. Der Erlös aus der Veranstaltung kann dank der finanziellen Unterstützung beider Sponsoren zu 100 Prozent gespendet werden.

Den Auftakt gaben die Moving Art Studios aus Kaufering mit ihren akrobatischen Einlagen am Reifen und am Seil sowie das American Football Team Landsberg X-Press mit einer Einlage am Sprungturm.

Von Romantik und Liebe

Zur dritten Veranstaltung dieser Art begrüßte Kathi Mock die Badegäste, die es sich bei hochsommerlichen Temperaturen im Inselbad auf ihren Decken bequem gemacht haben, und führte gut gelaunt durch den Abend.

Den ersten Teil des Wettbewerbs leitete der Münchner Yannik Sellmann mit seinem Text „Reihenhausromantik“ ein. Darin beschreibt er, wie er unter spießigen Nachbarn aufwuchs, Rentnern voller Vorurteile gegenüber allem Fremdartigen begegnete, aber dennoch eine gewisse Verbundenheit zu ihnen verspürte, da man sich eben kannte.

Eva Stepkes präsentierte dem Publikum einen Liebestext mit dem Titel „Das ganze Leben ist Chemie“. Dieser Text ist all ihren verflossenen Liebschaften gewidmet und ausgeschmückt mit Sprachbildern aus dem Bereich der Galaxie.

Der „Herr Schmied“ ist auch wieder da

Bybercap aus Erlangen war dem Publikum bereits aus dem Vorjahr bekannt. Er führte als Lehrer „Herr Schmied“ einen imaginären Dialog mit seinen Schülern über Konservative, Islamisten und Nazis und verwies so auf die Schwierigkeiten der Verständigung über Generationen hinweg.

Die erste Runde beschloss Sylvie le Bonheur mit einem tagebuchartigen Rückblick auf ihr junges Leben, in dem sie die Grundsteine für ihre spätere Depression aufzeigt, die sie erfolglos mit Sex zu therapieren versuchte.

Das Publikum entschied per Applaus, dass Yannik und Sylvie trocken bleiben und im Finale antreten durften.

Im zweiten Teil schilderte Marte in einem Brief an einen Freund witzige Szenen skurriler Charaktere am See, während der Bayerische U20-Meister Darryl Kiermeier in „Mein Leben – ein Drama in drei Akten“ den Kampf um seine Männlichkeit beschrieb.

Eine weitere bekannte Größe ist Fee, die bereits 2016 den Splishy Splashy Poetry Slam gewonnen hatte und sich erneut der nassen Herausforderung stellte. In ihrem Mutmachtext wendet sie sich an alle, die aus der Masse herausstechen, weil sie anders sind und appelliert an sie, zu ihrer Andersartigkeit zu stehen.

Ezgi schließlich sinnierte darüber, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man vor dem Laptop sitzt und sich Netflix-Serien reinzieht. Sie resümierte, dass sie kein fiktionaler Charakter sein möchte und besser im Hier und Jetzt leben will.

Yannik darf am Ende den Hai umarmen

Im Finale konnte sich Yannik mit seinem Beitrag über Gefühle durchsetzen. Er bezeichnete sich selbst als Gefühlsexhibitionist, dem es leichter falle, Gefühle auf der Bühne zu zeigen als neben der Bühne. Denn im wahren Leben verhalte es sich mit Gefühlen wie mit einem Schaffner, der die Fahrkarten kontrolliere: Gefühle werfen ihn aus der Bahn. Als Sieger des Wettbewerbs durfte er einen Hai umarmen, einen zum Aufblasen versteht sich.

Die Einnahmen des Abends über 500 Euro gehen an die Landsberger Tafel.

Themen Folgen