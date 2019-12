Wer ist OB-Kandidat Numero fünf in Landsberg?

Plus Die Landsberger Mitte muss ihre Stadtratsliste noch einmal aufstellen. Und dabei wird auch darüber nachgedacht, noch einen Bewerber für die Stadtspitze ins Rennen zu schicken.

Wird für die Wahl am 15. März in Landsberg bald Oberbürgermeisterkandidat Numero fünf aufgestellt? Spätestens seit Donnerstagabend steht diese Frage im Raum. Denn die Landsberger Mitte musste ihre Stadtratsliste erneut nominieren. Zuvor waren Zweifel über die Rechtmäßigkeit des bei der ersten Versammlung im November angewandten Wahlverfahrens aufgekommen. Bei diesem erneuten Treffen ging es auch um die Frage, ob die Landsberger Mitte einen OB-Kandidaten ins Rennen schickt.

Am Tag darauf hielt sich der Vorsitzende der Landsberger Mitte, Hans-Jürgen Schulmeister, bedeckt. Er ließ lediglich verlauten, die Versammlung habe beschlossen, „zum jetzigen Zeitpunkt keinen Kandidaten aufzustellen, aber wir lassen uns das offen“. Ein OB-Kandidat, so Schulmeister, würde der Liste der Landsberger Mitte, gut tun, und es gebe in der Wählervereinigung auch Personen, die zu einer solchen Bewerbung bereit wären. Namen nannte er dazu nicht. So ließ er auch offen, ob es sich bei diesen Personen beispielsweise um den Dritten Bürgermeister Axel Flörke oder Stadtrat Jonas Pioch handeln könnte. Auch Flörke ließ zu diesem Thema nichts verlauten und verwies darauf, dass Schulmeister für die Landsberger Mitte spreche.

Bislang sind vier OB-Kandidaten nominiert: Mathias Neuner (CSU) strebt eine zweite Amtszeit an, Moritz Hartmann (Grüne), Doris Baumgartl (UBV) und Felix Bredschneijder (SPD) wollen ihn als Stadtoberhaupt ablösen.

Streichungen wirbelten die Reihenfolge durcheinander

Schulmeister wiederum gab zu Personalien am Freitag keine Auskunft. Was die nochmals aufgestellte Stadtratsliste betrifft, werde die Landsberger Mitte übers Wochenende eine Mitteilung veröffentlichen.

Mehr ließ er über die Hintergründe der erneuten Nominierung verlauten. Dies sei von der Rechtsaufsicht im Landratsamt empfohlen worden. Grund dafür war das Wahlverfahren, das bei der ersten Nominierungsversammlung angewandt worden war. Die Mitglieder stimmten dabei über drei Blöcke ab: Über das Feld der ersten zehn Kandidaten, über den Block von Platz elf bis 30 und über die drei Ersatzkandidaten. Dabei hatten sie auch die Möglichkeit, einzelne Bewerber zu streichen. Davon wurde in jedem Wahlgang einmal Gebrauch gemacht. Dadurch rutschte Renate Wengenmaier vom ursprünglich vorgesehenen Rang 3 auf 10, Steffen Schmidt-Hug von 11 auf 30 und Stadtrat Dr. Wolfgang Weisensee vom ersten auf den dritten Ersatzkandidatenplatz.

Ein solches Wahlverfahren, bei dem eine einzelne Person durch eine Streichung die Liste in dieser Form verändern könne, könne durchaus als „undemokratisch“ angesehen werden, so Schulmeister gegenüber dem LT. Daraufhin sei die Kandidatenkür wiederholt worden. Dieses Mal wurde wiederum getrennt über zwei Kandidatenblöcke und die Ersatzbewerber abgestimmt – nur, dass es dieses Mal keine Möglichkeit gab, Bewerber zu streichen. Außerdem, so Schulmeister weiter, hätten einzelne Kandidaten ihre Bewerbung zurückgezogen, sodass man den Wahlvorschlag ohnehin noch einmal neu ordnen habe müssen.

Wo wird Dr. Wolfgang Weisensee stehen?

Zu den weiteren Planungen der Landsberger Mitte in Sachen OB-Kandidatur sagte Schulmeister nur, dass man erst einmal Weihnachten und den Jahreswechsel vorbei gehen lassen werde. Dann werde man weiter sehen. Wahlvorschläge können bis 23. Januar eingereicht werden.

Das Wahlprozedere der Landsberger Mitte ist nicht der erste Anlass für die Rechtsaufsicht im Landratsamt gewesen, in die Landsberger Wahlvorbereitungen einzugreifen. Anfang Dezember hatte für Aufsehen gesorgt, dass Wolfgang Weisensee sowohl bei der Landsberger Mitte als auch bei der UBV als Ersatzkandidat aufgetreten war. Er trat schließlich bei der UBV zurück. Die spannende Frage wird nun sein, welche Position Weisensee nun auf der neuen Liste der Landsberger Mitte einnehmen wird.