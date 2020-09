18:44 Uhr

Wer kauft das Uniper-Gelände in Landsberg?

Plus Der Energieversorger Uniper will zwei Drittel seines Geländes im Landsberger Osten verkaufen. Die Stadt hat großes Interesse daran. Ob sie zugreift, ist aber noch offen.

Von Thomas Wunder

Seit dem Jahr 2016 ist der Energieversorger Uniper für die Kraftwerke am Lech und damit auch für die in Landsberg beheimatete Kraftwerksgruppe Lech verantwortlich. Nun will Uniper etwa zwei Drittel seines Betriebsgeländes verkaufen, weil das Areal im Landsberger Osten mittlerweile zu groß geworden ist. Die Stadt zeigt Interesse an dem Areal und hat deswegen eine Satzung für ein Vorkaufsrecht erlassen. Und die Zeit drängt, denn Uniper sucht bereits Käufer.

In der Sitzung des Ferienausschusses Ende August wurde beschlossen, eine Vorkaufsrechtssatzung zu erlassen. Die hat das Ziel, von der Stadt gewünschte Nutzungsformen vor einem Verkauf festzulegen. Zudem kann die Stadt, wenn ein Käufer sein Interesse bekundet, innerhalb von zwei Monaten ihr Vorkaufsrecht ausüben. „Wir wollen eine geordnete Entwicklung auf dem Areal“, sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Wie die aussehen kann, geht aus dem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan hervor, den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit 22:4 Stimmen erlassen hat.

Ansicht der Gebäude an der Straße Am Ziegelanger. Bild: Julian Leitenstorfer

Östlich grenzt das an der Straße Am Ziegelanger und an der Johann-Schmidt-Straße gelegene Gelände an landwirtschaftliche Flächen an, im Süden an Einfamilien- und Reihenhäuser, das Baufeld für die geplante Kindertagesstätte Am Reischer Talweg und landwirtschaftliche Flächen sowie im Norden an Geschosswohnungsbau. Das Grundstück ist locker bebaut, mit größeren versiegelten Flächen. Der Bereich, den Uniper verkaufen möchte, ist rund 22.300 Quadratmeter groß.

Auch Platz für die Feuerwehr und den Bauhof?

Was hat die Stadt dort vor? Ziel der Planung ist die Schaffung von Wohnraum für „Bevölkerungsgruppen mit Wohnraumversorgungsproblemen“, heißt es in der Sitzungsvorlage des Stadtrats. Dazu zählen neben Berufsanfängern und Studenten, Senioren, Menschen mit Handicaps sowie jungen Familien und Großfamilien auch Flüchtlinge mit und ohne Familie. Außerdem würden in Landsberg Einrichtungen für Senioren und Pflege benötigt, wie Doris Baumgartl sagt. Auch die Stadt selbst melde Bedarf an. Auf dem Gelände könnte Platz für eine Außenstelle der Feuerwehr und/oder des Bauhofs geschaffen werden. Möglicherweise könnten diese auch in einem der bestehenden Gebäude untergebracht werden.

In der Sitzung des Ferienausschusses hatten Redner aus verschiedenen Fraktionen befürwortet, das Areal zu kaufen und eine Vorkaufsrechtssatzung zu erlassen. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl spricht von einer „Einzelfallentscheidung“, macht aber auch klar, dass vonseiten der Stadt natürlich ein großes Interesse vorhanden sei, das Gelände zu kaufen. Uniper sei bereits in der Vermarktungsphase, ein potenzieller Käufer könnte also schon längst ein Angebot abgegeben haben. Uniper selbst äußert sich dazu nicht, wie eine Nachfrage bei Pressesprecher Theodoros Reumschüssel ergeben hat.

Auf dem Gelände von Uniper in Landsberg stehen etliche Hallen leer. Bild: Julian Leitenstorfer

Vor der Entscheidung, einen Bebauungsplan für das Areal zu erlassen, äußerte CSU-Fraktionssprecher Harry Reitmeir Bedenken. „Mit dem Bebauungsplan rammen wir große Pflöcke ein“, sagte er mit Blick auf die darin formulierten Ziele und Nutzungen. Doris Baumgartl meinte dazu, bei einem Aufstellungsbeschluss wisse man nie genau, wohin die Reise geht. Ihr liege aber am Herzen, Wohnraum für sozial häufig benachteiligte Bevölkerungsgruppen sowie Einrichtungen für Pflege und Senioren zu schaffen.

Uniper will den Standort Landsberg trotz des Verkaufs aufrechterhalten. Verkauft werden laut Pressesprecher Reumschüssel nicht betriebsnotwendige Teilflächen wie etwa Lager- und Werkhallen, die teilweise schon länger leer stehen. Im Eigentum des Energieversorgers bleibt der südwestliche Teil des Grundstücks mit der Verwaltung der Kraftwerksgruppe und der Warte für die Kraftwerkssteuerung. Zwar würden die Kraftwerke seit vier Jahren vom Firmensitz in Landshut aus gesteuert, doch im Notfall könnte die Warte in Landsberg wieder in Betrieb gehen.

In Landsberg wird weiter ausgebildet

Zudem sei bei Hochwasser über die Warte eine konkrete Einsicht der Lage vor Ort möglich. Auch die Ausbildungswerkstätte für Elektroniker und Industriemechaniker bleibt laut Reumschüssel in Landsberg. Das Werkstattgebäude, das durch den Verkauf aufgeteilt werde, könne weiterhin als Werkstätte genutzt werden.

Mit dem Ausbau der Kraftwerke in Bayern wurde im Januar 1940 die Bayerische Wasserkraft AG, kurz Bawag, beauftragt. Bereits im Sommer des gleichen Jahres wurde mit dem Bau von Staustufen am Lech bei Landsberg begonnen. Ungefähr seit dieser Zeit hatte die Bawag auch einen Sitz in Landsberg. Im Jahr 1994 verkaufte der Staat seine Mehrheit an der Bawag an die Viag. Mit der im Jahr 2000 erfolgten Fusion von Viag und Veba, der Mutter von Preussen Elektra, firmierten die Energieversorger als Eon Energie. Im Jahr 2016 spaltete sich schließlich Uniper von Eon ab.

Die Wasserkraftwerksgruppe Lech betreibt 23 Kraftwerke mit einer Jahresleistung von 1100 Gigawatt.

