vor 20 Min.

Wer wusste von den Drogen?

Nach wie vor kein Urteil

Nächste Runde im Prozess gegen ein ehemaliges Pärchen, das sich wegen Drogenbesitzes vor dem Landsberger Amtsgericht verantworten muss. Auch am zweiten Verhandlungstag fiel kein Urteil. Weiter geht es am Rosenmontag – mit neun weiteren Zeugen, die gestern von den Anwälten der beiden Angeklagten und vom Schöffengericht benannt wurden. Es geht um 100 Gramm Marihuana.

Mittlerweile haben die Ermittlungen der Polizei weitere Details ans Licht gebracht. Demnach soll die 24-jährige Angeklagte, die mit dem Mann bis zum 18. April 2019 liiert war, die Drogen nicht aus Rache in sein Auto gelegt haben, weil er sie mit anderen Frauen betrogen hatte. Der zuständige Sachbearbeiter der Polizei geht davon aus, dass der Angeklagte an besagtem Tag mit dem Pkw auf der Fahrt zu einem Abnehmer in Landsberg unterwegs war, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Seine damalige Partnerin saß mit im Wagen. Neue Hinweise lieferte der Chatverkehr mit Personen, die zwischenzeitlich überprüft worden waren. Der Angeklagte steht aktuell noch unter Bewährung. Im Fall einer Verurteilung droht dem 39-Jährigen eine Haftstrafe. (eh)

