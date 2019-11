13.11.2019

Werden Mücken in Eching bald systematisch bekämpft?

Vor allem in Eching, aber auch in anderen Gemeinden sind Mücken im Sommer oft eine Plage.

Plus Soll sich Eching um eine Genehmigung bemühen, die lästigen Mücken am Ammersee bekämpfen zu dürfen? Darüber entscheiden die Bürger am Sonntag.

Von Stephanie Millonig

Vor allem Eching, aber auch Randbereiche von Dießen und andere Ammerseegemeinden werden bei Hochwasser von Mücken überfallen, die sich in Überschwemmungsgebieten entwickeln. Manche Gartengrundstücke lassen sich in nassen Jahren kaum nutzen, wie Anwohner häufig klagen. Werden daher demnächst in Eching Mücken biologisch mit dem Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) bekämpft? Warum dafür nicht nur der Bürgerentscheid am Sonntag, 17. November, ausschlaggebend ist, darüber hat unsere Redaktion mit Bürgermeister Siegfried Luge gesprochen.

Fußballer bricht nach 500 Mückenstichen zusammen Schlagzeilen machte 2017 die Pächterin des „Strandhaus“, die wegen einer Mückenplage die Gastronomie im Echinger Freizeitgelände kurzzeitig dichtmachte. In Dießen sorgte heuer ein Fall für besonderes Aufsehen: Anfang Juni war ein Fußballspieler nach einem Spiel beim MTV Dießen zusammengebrochen – nach rund 500 Mückenstichen. Das MTV-Gelände befindet sich direkt neben den damals überstauten Feuchtwiesen am Ammersee. Bürgermeister Siegfried Luge und die Gemeinde Eching machen sich seit dem Pfingsthochwasser 1999 dafür stark, dass die Ammerseegemeinden Überschwemmungsmücken mit BTI bekämpfen, so wie dies bereits am Chiemsee und im Oberrheingebiet in den vergangenen Jahren geschah. Im Jahr 2016 war Luge Mitbegründer der Initiative „Mückenplage? Nein Danke“, die eine Bekämpfung der Überschwemmungsmücken im Fünfseenland fordert. Doch die Nachbargemeinden zogen bis auf Wörthsee bisher nicht mit. Wird das Ökosystem geschädigt? Am Westufer wird die Thematik kontrovers diskutiert, Gegner eines BTI-Einsatzes verweisen auf Studien, wonach durch den Einsatz des Mittels auch andere Mückenarten, die wichtig fürs Ökosystem seien, geschädigt würden. Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hat viele Menschen – aber auch die Politik – für Artenschutz und speziell den Schutz von Insekten sensibilisiert. Mancher fürchtet am Ammersee aber auch wirtschaftliche Folgen: Im Tourismusbereich klagte man unter anderem 2017 über die negative Publicity, wenn von einer Mückenplage am Ammersee gesprochen wird. Touristen blieben weg. Denn auch in nassen Jahren sei die Belastung nicht überall gleich hoch, es gibt Bereiche, in denen von Mücken wenig zu spüren ist, wie auch Siegfried Luge bestätigt. Heuer entwickelten sich viele Mücken nach einem nassen Frühjahr und Frühsommer, durch die dann folgende Trockenheit stoppte diese Entwicklung jedoch wieder. Trotzdem wollen einige Echinger Bürger, dass etwas geschieht: 250 forderten Ende Juni in einer Unterschriftensammlung, dass die Gemeinde handelt. Der Gemeinderat beschloss ein Ratsbegehren und will alle Bürger zu dem Thema fragen. Es muss ein Quorum erfüllt werden Am Sonntag, 17. November, sind 1407 Echinger Bürger dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und sich mit einem Ja oder Nein dazu zu äußern, ob die Gemeinde bei der Regierung eine Genehmigung beantragen soll. Entscheidet sich die Mehrheit dafür, muss noch ein Quorum erfüllt sein. Bei dieser Mehrheit muss es sich um mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten handeln, also 282 Personen müssen entweder mit Ja oder Nein stimmen. Sollte sich die Mehrheit der Echinger für eine Mücken-Bekämpfung entscheiden, heißt dies noch lange nicht, dass 2020 BTI gesprüht wird. Schon die Formulierung der Fragestellung macht klar, dass die Gemeinde nur anfragen kann: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Eching am Ammersee die Genehmigung bei der Oberen Naturschutzbehörde zur Ausbringung des Bakterienextraktes BTI (bacillus thurengiensis israelensis) auf den als Mückenbrutstätten festgestellten Überschwemmungsflächen durch Drohnen und Handspritzgeräte beantragt, wenn die Obere Naturschutzbehörde aufgrund einer Mückenplage eine solche Genehmigung in Aussicht stellt.“ Am Ende entscheidet eine Behörde Bürgermeister Luge sagt, wie es weitergehen könnte: Zuerst würden potenzielle Brutstätten für Überschwemmungsmücken kartiert und mit ihrer jeweiligen Einordnung als normale Fläche, Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet oder Flora-Fauna-Habitatgebiet nach München gemeldet. Die Obere Naturschutzbehörde entscheide dann, ob und wo ein Einsatz möglich sei. Im Naturschutzgebiet – das nahe Ampermoos ist ein solches – dürfte ein BTI-Einsatz wenig Chancen haben, so Luge. Bei einer Genehmigung müsste vor dem Einsatz von BTI ein Nachweis erbracht werden, dass in den Brutstätten eine bestimmte Larvenzahl überschritten werde.

