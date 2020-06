vor 34 Min.

Werkstätten öffnen wieder

Lockdown bei IWL ist vorüber

Für viele Beschäftigte der IWL-Werkstätten ist mit der Corona-Pandemie ein geregelter und strukturierter Tagesablauf weggebrochen. Mit der schrittweisen Öffnung der Werkstätten für Menschen mit Behinderung kehre nach und nach der Alltag zurück, heißt es in einer Pressemitteilung der IWL-Werkstätten Landsberg.

In den vergangenen Wochen habe die IWL alles daran gesetzt, die nötigen Vorbereitungsmaßnahmen für die schrittweise Wiederöffnung zu treffen. Abstandsmarkierungen, Umgestaltung der Arbeits- und Gemeinschaftsräume sowie Verhaltensschulungen für Beschäftigte hätten auf der Tagesordnung der Fachkräfte gestanden. Im Rahmen des Gesundheitsschutzes biete die IWL vielfältige Möglichkeiten des Wiedereinstieges. Arbeit ist laut Schreiben der IWL nicht nur Pflicht, sondern auch ein Ort der Wertschätzung und Kooperation, ein Ort, der fördere und fordere. Er sei ein zweiter Lebensraum, der geprägt sei durch ein kollegiales Miteinander und mit der Möglichkeit, optimal seine Fähigkeiten einbringen zu können. „Ich bin so froh, dass ich wieder zur Arbeit kommen darf. Ohne meine gewohnte Tagesstruktur ist es mir die letzte Zeit sehr schwergefallen. Oftmals bin ich mehrmals am Tag durch die Stadt gelaufen, um mir meine Zeit möglichst sinnvoll zu vertreiben“, erzählt Uwe Heine, Beschäftigter der IWL Landsberg. (lt)

