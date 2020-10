Wertstoffsammelstellen in Landsberg: Einfach an die Regeln halten

Plus Die Anwohner von frei zugänglichen Wertstoffsammelstellen in Landsberg beschweren sich. LT-Redakteur Thomas Wunder kann ihren Ärger verstehen.

Die Müllentsorgung ist immer ein Reizthema. Vor allem in einer Stadt, in der der Platz begrenzt ist. So auch in Landsberg. Dabei könnte die Sache so einfach sein, wenn sich nur alle an die Regeln halten. Doch das fällt vielen Mitbürgern zunehmend schwer.

Denn leider ist es so, dass niemand seinen Müll wieder mitnimmt, wenn Glas- und Altpapiercontainer bereits überfüllt sind, oder die Sammelstelle wenige Minuten vorher geschlossen wurde. Und so werden Pappe, Papier, Flaschen und sonstige Wertstoffe einfach vor den Containern oder dem Eingangstor abgestellt.

Nicht nur ärgerlich, sondern unsozial

Nach mir die Sintflut, lautet das Motto vieler Bürger. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern unsozial. Gleiches gilt für jene Nutzer, die ihren Müll zu jeder Tages- und Nachtzeit entsorgen. Kein Wunder, dass die Anwohner auf die Barrikaden gehen, wenn das zur Regel wird. Wer will schon gerne vom Krach zerdepperter Glasflaschen geweckt werden?

Wenn weiterhin so achtlos entsorgt wird, dann könnte es durchaus sein, dass es bald keine frei zugänglichen Sammelstellen mehr im Stadtgebiet gibt und alles eingezäunt und überwacht wird. Die Müllentsorgung wäre dann nur noch an wenigen Stellen in Landsberg und auch nur noch zu bestimmten Zeiten möglich. Das wäre sicherlich ein Rückschritt, für die genervten Anwohner aber ein Fortschritt.

