vor 52 Min.

Wettbewerb: Mähen und rechen auf Zeit

Lustiger Wettbewerb in Schwabhausen. Die Feuerwehr gewinnt.

Zum zweiten Mal hat die VR-Bank Landsberg-Ammersee einen Sensenmähwettbewerb veranstaltet. Was im vergangenen Jahr ursprünglich als einmalige Aktion im Rahmen des 130-jährigen Jubiläums gedacht war, wurde kurzerhand verlängert. Dieses Mal organisierte die Bank die Aktion mit dem Burschenverein Schwabhausen. Der Wettbewerb war mit einem Dorffest mit der Musikkapelle Geretshausen verknüpft, teilt die VR-Bank in einer Pressemeldung mit.

Es gab auch Strafminuten

Sechs Mannschaften traten an und mähten, was das Zeug hielt. 30 Meter lang und drei Meter breit waren die vorbereiteten Streifen. Zuerst musste möglichst schnell gemäht, dann eine saubere Mahd aufgerecht werden. Aber nicht nur Schnelligkeit war ausschlaggebend, auch die Sauberkeit beim Mähen und Aufrechen entschieden, wer am Ende ein 50-Liter-Fass Bier mit nach Hause nehmen durfte. Für unsauberes Mähen oder Rechen gab es Strafminuten, die zur erreichten Zeit gezählt wurden.

Kondition war hier gefragt

Nur ein Mann oder eine Frau durften pro Mannschaft mähen, ein fliegender Wechsel war erlaubt. Beim Zusammenrechen durften zwei Personen gleichzeitig arbeiten. So waren nicht nur Können und Geschicklichkeit gefragt, sondern in hohem Maße auch Kondition. Die Sauberkeit der Mahd beurteilte eine Jury. Am Ende war das Ergebnis eindeutig: Die Feuerwehr Ramsach gewann deutlich vor ihren Lokalrivalen, den Reiherschützen Ramsach, den dritten Platz belegte der Burschenverein Schwabhausen.

