Wetter 2019: Hagel, Schlamm und viel Schnee

Plus Im Landkreis Landsberg war es im vergangenen Jahr kühler und feuchter als 2018. Zwei Monate waren besonders bemerkenswert: Im Januar war es mal wieder richtig Winter und im Juni ereigneten sich zwei schwere Unwetter.

Das Wetter bot im vergangenen Jahr öfter für Gesprächsstoff: Mal wieder richtig viel Schnee im Januar und zwei Unwetter im Juni: Am Pfingstmontag ging im südlichen Landkreis ein schwerer Hagelschlag nieder und ein paar Tage später nach heftigem Regen ergoss sich eine Schlammlawine in den Landsberger Osten. Sind das weitere Anzeichen für den Klimawandel? Das LT zeichnet den Wetterverlauf im Jahr 2019 anhand der Daten aus der Landsberger Wetterstation nach.

Und dieser Verlauf fällt in der Gesamtbetrachtung nicht so sehr aus dem Rahmen wie das Jahr 2018. Denn 2018 war auch im Landkreis Landsberg ungewöhnlich trocken. Nachdem im Jahr 2018 nur 776 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen waren, summierten sich Regen und Schnee im vergangenen Jahr auf 961 Liter, was fast genau dem langjährigen Mittelwert von 972 Litern entspricht. Außergewöhnlich waren jedoch erneut die Temperaturen. Mit 9,5 Grad im Jahresdurchschnitt war es um mehr als zwei Grad wärmer als im Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Damit war es nur unwesentlich kühler als 2018 mit 9,9 Grad.

Vielen Menschen im Landkreis wird 2019 aber vor allem durch zwei extreme Wetterereignisse in Erinnerung bleiben. Das war der große Hagel, der das Gebiet vom Fuchstal bis zum Ammersee am Pfingstmontag durchzog. Ein paar Tage später, am 15. Juni, löste ein Starkregen im Landsberger Westen eine Schlammlawine aus. An einem Abend regnete es in Landsberg 70 Liter pro Quadratmeter. Somit erwies sich der Juni als Monat der Extreme. Denn in diesem Monat wurden auch die höchsten Temperaturen gemessen, die am 26. Juni mit 32,7 Grad den Höchstwert des Jahres erreichten. Längere Hitzephasen gab es nicht: Lediglich an jeweils drei hintereinanderfolgenden Tagen wurden die 30-Grad-Marke überschritten, und zwar vom 25. bis 27. Juni und 24. bis 26. Juli.

Der Juni war der wärmste Monat

Temperaturen: Der Juni blieb mit einer Durchschnittstemperatur von 19,1 Grad auch der wärmste Monat des Jahres. Es gab nur einen Monat, in dem es im Mittel kälter als im langjährigen Durchschnitt war: Im niederschlagsreichen Mai wurden nur 9,9 Grad statt des vieljährigen Mittels von 11,4 Grad erreicht. Selbst der vergleichsweise schneereiche Januar (immerhin blieb der Schnee ab Dreikönig rund drei Wochen liegen) war mit –1,4 Grad etwas wärmer als der langjährige Durchschnitt von –1,9 Grad. Der Kälterekord des Jahres 2018 fiel auf den 11. Februar, als es –11,9 Grad kalt wurde.

Niederschlag: In der Summe machte das Niederschlagsgeschehen 2019 fast eine Punktlandung, die Niederschlagsmenge blieb mit 961 Litern pro Quadratmeter nur elf Liter unter dem langjährigen Durchschnitt in Landsberg. Allerdings gab es schon einige ungewöhnliche Niederschlagsereignisse.

Ab Dreikönig gab es viel Schnee

Das begann schon um Dreikönig herum, als starker Schneefall einsetzte. Rettungskräfte wurden in noch stärker betroffene Regionen im Alpenvorland geschickt, aber auch in Landsberg wurde der Schnee vom Dach der Eishalle geräumt. Wegen schwieriger Straßenverhältnisse kam der Landsberger Busverkehr am 10. Januar kurzfristig zum Erliegen, und am 11. Januar gab es für die Kinder im Landkreis sogar schulfrei.

Auffallend war dann wieder der Mai: Mit einer Regenmenge von 197,5 Litern pro Quadratmeter war er mit Abstand der nasseste Monat, der zudem ziemlich kühl ausfiel. Beispielhaft dafür war der Muttertag am 12. Mai, der mit dem ersten Tag der Eisheiligen zusammenfiel. Wegen des kühl-nassen Mai konnten insbesondere die Förster aufatmen, weil dadurch der Borkenkäfer erst einmal in Schach gehalten werden konnte. Auch den 2018 stark abgesunkenen Grundwasserständen in Landsberg und Umgebung tat das reichliche Nass von oben gut. Am Ammersee herrschte sogar Hochwasser, der Töpfermarkt am See konnte aber wie geplant durchgeführt werden, als Ende des Monats die Sonne wieder schien.

Am Pfingstmontag kam der große Hagel

Der Juni wurde wieder zeitweise trocken und heiß. Die Monatssumme fiel mit 121 Litern dennoch recht hoch aus: In Landsberg fielen in der Nacht vom 15. auf 16. Juni binnen weniger Stunden rund 70 Liter pro Quadratmeter. Am Pfingstmontag, 10. Juni, ging in weiten Teilen des Landkreises ein schweres Hagelunwetter nieder. Betroffen war das Gebiet zwischen dem Fuchstal und dem Ammersee. Die Hagelkörner beziehungsweise -bälle durchschlugen Ziegeldächer und Fotovoltaik- anlagen, zerbeulten Autos und richteten in Wald und auf den Äckern erhebliche Schäden an.

Als es dann ab November/Dezember allmählich Winter wurde, sagte der Wetterbericht zwar mehrfach Schnee an. Doch außer ein paar Flöckchen am 2. und 10. Dezember tat sich jedoch nichts und bislang ist im Winter 2019/20 auch keine weiße Pracht in Sicht.

Der Fasching war stürmisch

Sonnenschein: Deutlich weniger als in den Jahren zuvor schien die Sonne zwischen Lech und Ammersee. 1664 Sonnenstunden wurden in Landsberg gezählt, das waren so wenige wie seit 2010 nicht mehr und 204 weniger als im Jahr 2018. Vergleichsweise wenig Sonnenstunden hatten die schnee- beziehungsweise regenreichen Monate Januar (44 Stunden) und Mai (138), aber auch der November (45) war im vergangenen Jahr fast so grau, wie es dem Klischee vom Nebelmonat entspricht. Die meisten Sonnenstunden wurden im Juni (252) verzeichnet.

Wind: Verschont blieb der Landkreis von schädlichen Stürmen. Der windigste Monat war der März: Ziemlich stürmisch war es unter anderem an den Faschingstagen wiederholt bis zum Frühlingsbeginn.

