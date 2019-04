09:16 Uhr

Whisky: Der eine ist würzig, der andere ganz sanft

Von zwei Landsberger Damen lernt man alles Wichtige über das Getränk. Warum die Schotten so gut darin sind.

Von Alexandra Lutzenberger

Es gibt 122 Brennereien in Schottland und das berühmte goldfarbene Getränk erfreut sich nicht nur dort größter Beliebtheit. Beim Whisky-Abend von Spirituosen Wallner erfuhren die Gäste im Landsberger Kartoffelwerk viel über Single Malt Whiskys. Heike Bonnell und Susanne Hoffmann führten durch den Abend, an dem man von der Whiskysteuer bis zum Thema Wasser im Whisky viel erfuhr. Die Hauptrolle spielte dabei der Malt Whisky aus gemälzter Gerste, Wasser und Hefe. Er reift mindestens drei Jahre – als Single Malt wird er nur in jeweils einer Brennerei hergestellt. Im Unterschied dazu ist der verblendete Whisky ein Produkt aus unterschiedlichen Brennereien.

Mehr über den Whisky erfahren Sie hier: Messe in München: Whisky, Gin, Rum und viele Landsberger

Zum Beginn gab es eine Überraschung

Zum Beginn des Abends gab es im Landsberger Kartoffelwerk gleich eine Überraschung. Denn man startete nicht mit Kostproben von besonderen schottischen Whiskys, sondern mit einem Whisky aus Bayern, einem „Stonewood Woiz“ vom Naturpark Steinwald. Mit sehr würzigem und trotzdem mildem Geschmack. „Er kommt von der Brennerei Schraml, und wir haben ihn mal zum Probieren mitgenommen“, sagte Bonnell. Ein gelungener Einstand, fanden die Teilnehmer, die diesen besonderen Aperitif genossen und dann noch fünf weitere Whiskys testen durften. Keine Standard-Whiskys – der sehr unterschiedliche Geschmack überraschte dabei viele Teilnehmer des Seminars. Beim Probieren durfte natürlich der gälische Trinkspruch „sláinte mhath“ – „gute Gesundheit“ nicht fehlen. Und als Grundlage für das starke Getränk hatten die beiden Damen und das Kartoffelwerk – natürlich – ein Menü mit Gerichten aus der Kartoffel vorgesehen und – eine erlesene Weinauswahl. Was zwar schmeckte, aber an diesem Abend für manchen dann fast ein wenig zu viel Alkohol war. Zudem stellt sich die Frage, ob Wein und Whisky eigentlich wirklich zusammenpassen. Kartoffelspätzle und Ofenkartoffel mit Lachs sind einfache Gerichte und passen dagegen sehr gut zum Whisky, saugen ihn sozusagen auf, sodass man den Abend gut genießen konnte. Einzig die Kartoffelwaffel mit Creme und Früchten war eine eher zähe und trockene Angelegenheit.

Eine gelungene Auswahl

Die Whisky-Auswahl an diesem Abend war gelungen, vom zwölfjährigen Glen Garioch, der nach Heidekraut, reifen Birnen und Malztönen roch und sehr fruchtig schmeckte bis zum Talisker Distillers Edition von 2006, der kraftvoll und rauchig war. Woher die Farbe beim Whisky kommt und warum er in jüngster Zeit ein wenig heller ist? „Weil er nicht mehr gefärbt wird“, erklärt Susanne Hoffmann. „Für den Geschmack ist es unerheblich, allerdings dachten viele Verbraucher, dass ein etwas dunklerer Whisky auch besser schmeckt. Deshalb wurde das Getränk früher oft mit Zuckerkulör, einem Lebensmittelfarbstoff, gefärbt.“ Manche schottischen Whiskys seien in der Farbe allerdings auch dunkler, weil sie in besonderen Sherryfässern gelagert werden. „Man kann das beim Händler erfragen“, so Susanne Hoffmann.

Wasser in den Whisky?

Soll man Wasser in den Whisky geben? Auch hier scheiden sich die Geister. Auf den Tischen im Kartoffelwerk standen kleine Pipetten, mit denen man es einmal ganz vorsichtig versuchen konnte. Manche schwören auch einen Tropfen Wasser im Whisky, viele lehnen das aber entschieden ab.

Susanne Hoffmann hat mit Heike Bonnell bereits zweimal Schottland besucht und schwärmte von den wundervollen Destillen und der rauen Umgebung. Auch der Whisky Hazelburn wurde vorgestellt. Hazelburn war eine Whiskybrennerei in Campbeltown, Schottland. Die Brennereigebäude sind in den schottischen Denkmallisten einsortiert. Die Hazelburn-Brennerei wurde 1925 geschlossen, der Name wird jedoch heute wieder für ein Produkt der Springbank-Brennerei verwendet. Ein Getränk, das vielen bei der Degustation schmeckte. Er ist mild und wird in der heutigen Brennerei Springbank aus ungetorftem Malz hergestellt und dreifach destilliert.

Besonders stark im Geschmack war der Glenallachie Signatory von 1996 im Geschmack. Aus der Region Speyside, einer wunderbar grünen und fruchtbaren Region um den schottischen Fluss Spey herum. Bis zum heutigen Tage wird dort in 60 Destillerien Single Malt Whisky produziert. Speyside rühmt sich mit der größten Dichte an Brennereien weltweit. Der Abend endete mit einem Rauchwhisky von besonderer Qualität, dem bereits erwähnten Talisker von der Isle of Skye.

Themen Folgen