Wichtige und wirklich wichtige Dinge

Feier in der Waldorfschule

Von Nadin Skacha

Auch an der Waldorfschule in Landsberg sind die Absolventen der Mittleren Reife verabschiedet worden. Zehn Schülerinnen und Schüler bekamen ihr Abschlusszeugnis verliehen.

Ist das Glas voll oder nicht? Mit dieser Frage begann Dagmar Bergk, Englischlehrerin und Klassenbetreuung der Realschulabschlussklasse, ihren Rückblick. Auf einem kleinen Pult stand ein Glas, das sie zunächst mit Tischtennisbällen befüllt hatte. Die Absolventen bezeugten, dass 13 Bälle das Glas ausfüllen. Doch die Lehrerin schaffte es, ihre Schüler vom Gegenteil zu überzeugen: Sie füllte in die Zwischenräume der Bälle kleinere Steine und in die noch verbleibenden kleinsten Ritzen sogar Sand. Das Füllmaterial stünde sinnbildlich für das vergangene Jahr, führte sie aus, vielmehr noch für das Leben der Absolventen. So würden die Tischtennisbälle die wirklich wichtigen Dinge im Leben darstellen, wie Familie, Gesundheit und persönliche Ziele. Erst wenn diese Platz im Leben bekämen, bliebe Raum für alles andere. Einige der Kieselsteine, die ebenfalls ins Glas passen, würden den nun erworbenen Abschluss repräsentieren. Der Sand stünde für die vielen Kleinigkeiten im Leben, die auch von Bedeutung seien und dasselbe erst lebenswert machen. Die Reihenfolge des Befüllens könne nicht geändert werden: Füllt man den Sand zuerst ins Glas, passen Kieselsteine und Tischtennisbälle nicht mehr hinein. Damit erinnerte sie an die Erfordernis, Prioritäten zu setzen.

Für die Eltern sprach Stephan Wendler, der die Demonstration noch erweiterte: Er goss Limo in das Glas und zeigte damit auf, wie wichtig der richtige Umgang mit seiner Zeit im Leben ist: „Denn egal wie schwierig und vollgestopft Ihr Leben auch sein mag“, so Wendler, „es ist immer noch Platz für eine Limo mit einem Freund!“ Er gratulierte im Namen der Eltern zum bestandenen Abschluss und dankte auch den Lehrern für ihre Vorbereitung.

Diesem Dank schloss sich Klassensprecherin Emma Stern an. Sie fand auch warme Worte für alle anderen Wegbegleiter der Prüflinge.

Eingerahmt war der Festakt von Darbietungen des Orchesters der 6. Klasse unter der Leitung von Josef Ramsauer, eines Duos aus Zwölftklässlerinnen mit Geige und Harfe und des Oberstufenchors. (lt)

