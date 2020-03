Wie Corona Landsberg zu einer stillen Stadt macht

Plus Schien am Sonntag noch alles wie immer, hat die Corona-Krise das Leben in Landsberg nun von Grund auf verändert. Eindrücke vom ersten Tag mit Geschäftsschließungen und neuen Abstandsregeln.

Drücken wir es mal ganz unaufgeregt aus: Seit Mittwochvormittag fühlt sich die Atmosphäre in der Landsberger Innenstadt wie an einem frühen Sonntagmorgen an: Es ist viel stiller als sonst. Der Sound der geschäftigen Stadt ist verstummt, die Straßen sind viel leerer als sonst, selbst am Hauptplatz hat es den Anschein, dass der Verkehr stark zurückgegangen ist. War es am Wahlsonntag noch wie immer, herrscht an diesem frühlingshaften Mittwoch erstmals Corona-Ausnahmezustand in Landsberg. Was uns gleich als Erstes auffällt: eine Fußstreife der Polizei.

Das mache man doch öfter, sagen Stefan Mang und Michael Landbrecht, als wir die Polizisten vor einem Imbiss in der Herkomerstraße ansprechen. Bald darauf treffen wir sie wieder im Vorderanger. Dort ist es noch ruhiger als auf dem Hauptplatz und in der Ludwigstraße, hier sind kaum Geschäfte, die der Grundversorgung dienen.

Stefan Mang (links) und Michael Landbrecht auf Fußstreife in der Landsberger Innenstadt. Sie kontrollierten Geschäfte und Gaststätten. Bild: Julian Leitenstorfer

Ganz zufällig ist die Fußstreife natürlich an diesem Vormittag nicht unterwegs. „Ein bisschen schauen wir schon“, räumen die Beamten mit Blick auf den Corona-Ausnahmezustand ein. Die beiden Beamten überprüfen zum Beispiel, ob sich Geschäfte an die Schließungsauflagen halten, die nicht grundversorgungswichtig sind. Man stoße auf großes Verständnis, sagen sie, als Michael Landbrecht gerade aus einem Nagelstudio kommt. Das hat geöffnet und die Geschäftsinhaberin konnte ebenso wie zuvor er Besitzer eines E-Zigaretten-Geschäfts eine Sondergenehmigung des Landratsamts vorweisen, berichten die Beamten. Außerdem kontrollieren sie, ob die Abstandsregeln (1,50 Meter) und Besucher-Obergrenzen (30 Personen) in den Cafés und Gaststätten eingehalten werden.

Auch die wenigeren Sitzplätze sind nicht besetzt

Aber zumindest bis Mittag ist ohnehin nicht viel los. Nur vereinzelt sitzt jemand in der Sonne. Im Café Manhart sind die Tische drinnen weitgehend leer, und das, obwohl die Bäckerei ohnehin nur noch im 1,50-Meter-Abstand bestuhlt hat, wie Michael Gerum sagt, und die Hälfte des Cafés abgesperrt worden sei, damit sich dort nicht mehr als 30 Gäste aufhalten können. Inzwischen, sagt Gerum weiter, hielten sich auch die Kunden an der Verkaufstheke an das Abstandsgebot, „das hatte bis gestern noch nicht funktioniert, dass die Leute in der Schlange Abstand halten sollen“.

Das Verhalten der Menschen hat sich über Nacht geändert. Ansonsten werde der Schichtbetrieb so gestaltet, dass Bäcker und Konditoren und Verkäufer auch im Falle einer Corona-Erkrankung in der Belegschaft weiter arbeiten könnten. In etlichen Filialen gibt es deshalb auch eine kurze Mittagspause, berichtete Gerum weiter. Damit soll sicher gestellt werden, dass sich die Mitarbeiter der verschiedenen Schichten nicht begegnen.

Zwischen Panikmache und Panik

Viel potenzielle Kundschaft ist spätestens seit Mittwoch in der Stadt nicht mehr unterwegs. An den Marktständen am Hauptplatz sind die Schlangen zwar lang, aber nur deshalb, weil inzwischen jede Person auf Abstand bedacht ist. Irmgard Bertler vom Käsestand beobachtet auch noch eine andere Veränderung: „Es sind sehr viele fremde Kunden da, die ich sonst nicht habe, und diese kaufen zum Teil sehr große Mengen ein“, berichtet die Verkäuferin. Es herrsche eine ganz merkwürdige Atmosphäre, „die einen sprechen von Panikmache, die anderen sind völlig panisch“. Ein Stand fehlt derzeit, erzählt sie, das sei der Fierant in Südtirol.

Bitte Abstand halten: Die Schlangen an den Marktständen am Hauptplatz sind länger geworden. Bild: Julian Leitenstorfer

Ein ähnliches Bild wie auf dem Markt bietet sich kurz darauf auch vor dem Ärztehaus: Die Schlange am Tresen der Lech-Apotheke reicht bis auf die Straße, auch hier will sich niemand mehr zu nahe kommen. Zwei ältere Herren stehen in der Passage. Der eine hat einen Arzttermin, der andere wartet auf seine Frau, die er vom Augenarzt abholen will. In der Praxis dürfe er die Ehefrau nicht abholen, erzählt er, deshalb warte er hier. „Wohl ist da niemand mehr“, sagt der Mann, und seine Frau ergänzt, als sie aus der Praxis kommt: „Es ist eine angespannte Lage, aber man soll sich nicht verrückt machen lassen.“

Es gibt noch Spuren von Normalität

Was auch auffällt: Einzelne Familien sieht man an einem werktäglichen Vormittag normalerweise eher selten in der Stadt. Christiane Honsalek ist mit ihren drei Kindern unterwegs. „Wir nutzen das schöne Wetter und haben einen Ausflug zum Markt gemacht“, erzählt sie.

Die neuen Abstandsregeln sind nicht mehr zu übersehen. So macht die Metzgerei Moser ihre Kunden darauf aufmerksam. Bild: Julian Leitenstorfer Photographie

Zwischendurch kann man in der Stadt aber doch noch auf ein bisschen Normalität stoßen. Aus einem Haus in der Ludwigstraße kommt gerade eine Frau mit einer Yoga-Matte. Ja, man habe sich wie sonst zum Yoga getroffen, erzählt sie, aber nur zu dritt und im Abstand von zwei Metern. Auch Martin Baumeister vom ADFC ist in der Ludwigstraße unterwegs. Zwar sind sämtliche Aktivitäten der Radfahrer-Organisation eingestellt. Aber irgendwann werde es schon wieder weitergehen, meint er. Und deshalb habe er bei den Werbepartnern des ADFC die Hefte mit den Jahresprogrammen ausgelegt.

Am Hauptplatz treffen wir schließlich noch Tom Bohn. War der künftige Stadtrat am Montag nach der Wahl nur kurz bei den laufenden Tatort-Dreharbeiten zu sprechen, ist Bohn jetzt zurück in Landsberg. „Bis Mai sind die Dreharbeiten ausgesetzt“, erzählt der Regisseur. Jetzt habe er genügend Zeit, sich auf seine Tätigkeit als Stadtrat vorzubereiten.

Auch im Landkreis Landsberg hat sich die Corona-Krise verschärft: Am Dienstag meldete das Landratsamt sechs neue Krankheitsfälle. Neue Corona-Fälle: So reagieren Klinikum und Gesundheitsamt