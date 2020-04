Wie Corona das Leben der Schüler verändert

Plus Trotz geschlossener Schulen besteht Unterrichtspflicht. Maya Seibert macht an der FOS/BOS Landsberg jetzt ihr Fachabitur und beschreibt im LT die Probleme der vergangenen Wochen.

Die vergangenen Wochen waren für Maya Seibert nervenaufreibend. Seit sechs Wochen sind die Schulen wegen des Coronavirus komplett geschlossen. Seither hat die 19-Jährige, wie viele andere Schüler auch, Unterricht zu Hause. Vor allem die Ungewissheit, wie es weitergeht, und die Probleme beim Lernen daheim machen Seibert und ihren Mitschülern zu schaffen. Ab Montag darf sie wieder die FOS/BOS in Landsberg besuchen, weil sie in den kommenden Wochen ihr Fachabitur ablegt. Und in einem Punkt gibt es für die Abschlussklassen mittlerweile Klarheit.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo hat angekündigt, dass in keinem Fach mehr verpflichtende Klausuren vor dem Abitur gefordert würden. Für noch fehlende Leistungsnachweise soll es faire „Günstigerregelungen“ geben, also kein Schüler einen Nachteil erleiden. Bislang stand für Maya Seibert und andere im Raum, dass sie nach ihrer Rückkehr in die FOS/BOS am kommenden Montag noch bis zu elf Schulaufgaben und Kurzarbeiten schreiben, Gruppenreferate halten und sich zugleich auf das Fachabitur vorbereiten müssen.

Der Online-Unterricht war nicht einfach

Das alles hätte innerhalb von fünf Wochen passieren sollen und nach sechs Wochen ohne regulären Unterricht. „Ich bin froh, dass jetzt diese Entscheidung getroffen wurde“, sagt Seibert, die den sozialen Zweig belegt. Sie und die anderen Schüler hätten die aktuelle Situation schließlich nicht verschuldet und es habe in den vergangenen Wochen teils erhebliche Probleme beim Unterricht über das Internet gegeben.

„Lernplattformen wie Mebis und WebUntis waren teils wegen der hohen Zugriffszahlen überlastet und die E-Mail-Postfächer unserer Lehrer hatten nicht genug Speicherkapazität“, sagt Seibert. Manche Klassen hätten die Arbeitsblätter per E-Mail nicht erhalten, weil vergessen wurde, einen entsprechenden E-Mail-Verteiler anzulegen. Auch mit der Schul-Cloud oder dem von der Schule zur Verfügung gestellten Server zu arbeiten, habe nicht bei allen funktioniert. „Das heißt, wir hätten zu Unterrichtsstoff, den wir zum Teil nicht erhalten haben und nicht besprechen konnten, geprüft werden sollen“, sagt die Schülerin.

Manch ein Schüler hat keinen Laptop zu Hause

Ein Problem, das auch bei anderen Schularten bekannt ist. Schulamtsdirektorin Brigitte Sulzenbacher sagt dazu: „Es hat sich nun gezeigt, dass einige Schulen bereits über eine sehr gute digitale Ausstattung verfügen, andere müssen nun alternative Möglichkeiten suchen, um den Unterrichtsstoff den Schülern in adäquater Weise zu vermitteln.“ Auch seien nicht in allen Elternhäusern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden. Eine Erfahrung, die auch die 19-jährige Maya Seibert gemacht hat. Sie berichtet davon, dass sie mit drei anderen Schülern eine Gruppenarbeit für das Fach Sozialkunde, Wirtschaft, Recht erarbeiten sollte. Einer aus der Runde besitze aber weder Laptop noch PC und habe deswegen nicht mitmachen können. Das größte Manko sei aber der fehlende Austausch mit den Lehrern, sagt sie.

Aus Sicht von Sulzenbacher ist dieses Problem an den Grundschulen noch gravierender als an den weiterführenden Schulen. „Das selbstständige Lernen ist bei Grundschülern noch schwierig, da sie mit weniger Lernerfahrung in die Schule gekommen sind und die erforderlichen Kompetenzen erst im Laufe der Grundschulzeit erworben werden.“

Für die Kleinen geht es erst später weiter

Die jüngsten Schüler starten nach dem aktuell angedachten Fahrplan in Bayern ab dem 11. Mai. Dann soll der normale Schulbetrieb schrittweise wieder beginnen. In der aktuellen Situation gehe es vor allem darum, Gelerntes nachhaltig zu üben und zu sichern, so Brigitte Sulzenbacher. „Neue Lerninhalte erklärten sich nicht von selbst und erforderten den regelmäßigen Kontakt und Austausch mit der Lehrkraft“, sagt die Schulamtsdirektorin. An den Grund- und Mittelschulen, für die das Schulamt zuständig ist, werden derzeit auf Arbeiten, die die Schüler abgeben, auch keine Noten vergeben. „Bewertet wird nur die objektiv erbrachte Leistung eines Schülers. Bei häuslich angefertigten Arbeiten könnten auch andere Personen mitgewirkt haben“, sagt sie.

Was Maya Seibert auch umtreibt, ist die Frage, was eigentlich passiert, sollten einer oder mehrere Schüler in den Abschlussklassen, die nun zurückkehren, am Coronavirus erkranken und die anderen möglicherweise in Quarantäne müssen. „Wir sind immerhin 500 Abschlussschüler an der FOS/BOS Landsberg.“

Brigitte Sulzenbacher sagt, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine generelle Aussage über dieses Thema getätigt werden könne. „Vielmehr muss gegebenenfalls der Einzelfall in Rücksprache mit den zuständigen Behörden betrachtet werden.“