vor 35 Min.

Wie Flüchtlinge im Ort Fuß fassen

In Schondorf haben viele frühere Asylsuchende eine Arbeit gefunden. Einer von ihnen arbeitet bei der Gemeinde.

In der Gemeinde Schondorf gibt es keine staatlich finanzierten Flüchtlingsunterkünfte mehr. Die Unterkünfte wurden vom Landratsamt Landsberg geschlossen. Somit mussten sich alle anerkannten Asylbewerber privaten Wohnraum suchen. Während anfänglich hauptsächlich die Gemeinde als Vermieter auftrat – von 59 Gemeindewohnungen wurden mit Zustimmung des Gemeinderats vier Wohnungen an Geflüchtete vergeben – gibt es mittlerweile auch viele Privatleute, die Wohnraum an anerkannte Asylbewerber vermieten.

Derzeit leben laut Mitteilung der Asyl- und Integrationsbeauftragten der Verwaltungsgemeinschaft Schondorf, Anne Pfefferkorn, in Schondorf 62 Geflüchtete, darunter neun Familien mit 19 Kindern sowie 25 Alleinstehende. Sie sind aus Eritrea, Syrien, Afghanistan und Nigeria vor Krieg und Verfolgung nach Deutschland geflohen.

43 Prozent haben eine Beschäftigung gefunden

43 Prozent der arbeitsuchenden Geflüchteten haben laut Pfefferkorn inzwischen eine Beschäftigung gefunden. Sie arbeiten in unterschiedlichen Unternehmen, etwa im Landschafts- und Gartenbau oder in Technologiefirmen, in Handwerksbetrieben beispielsweise in der Metallverarbeitung, bei Fensterbau- oder Bohrtechnikfirmen, in der Gastronomie oder in sozialen Einrichtungen wie etwa im Kreisseniorenheim in Greifenberg. Auch die Gemeinde Schondorf habe einen Eritreer in Vollzeit angestellt. Die anderen sind noch auf Arbeitssuche, machen Praktika, besuchen die Berufsschule, absolvieren ihre Integrationskurse oder haben eine Ausbildung begonnen.

Eine junge Syrerin ist jetzt selbstständig

Eine Syrerin hat bereits eine Ausbildung zur Kosmetikerin abgeschlossen und ein Eritreer macht derzeit eine Ausbildung zum Medientechniker in einer Druckerei. Ein anderer Eritreer beginnt im September seine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann und einem Weiteren wurde ein Ausbildungsplatz zum Kfz-Mechatroniker in Aussicht gestellt. Eine junge Syrerin mit drei Kindern hat Anfang März den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ein Gewerbe als Mietköchin angemeldet, informiert Pfefferkorn. Sie kocht bei Veranstaltungen, Geburtstagsfeiern und anderen Festivitäten. Zudem bietet sie syrische Kochkurse an. Ihre Konzeptidee scheint vielversprechend: Die ersten Aufträge sind schon eingegangen.

Firmen oder Privatpersonen, die Arbeitsplätze zu vergeben haben, können sich an die Gemeinde Schondorf wenden. Ansprechpartnerin ist Anne Pfefferkorn, Asyl- und Integrationsbeauftragte der VG Schondorf, unter der Telefonnummer 0162/2441250. (lt)

