vor 45 Min.

Wie Greifenberg einen neuen Treffpunkt bekommen soll

Plus In Greifenberg gibt es schon lange kein Wirtshaus mehr. Im Sommer sollen sich deshalb die Einwohner im Garten der alten Schule treffen – wenn es Corona erlaubt.

Von Gerald Modlinger

Greifenberg gehört schon mehrere Jahre zu den gar nicht so wenigen Ortschaften im Landkreis Landsberg, in denen es keine Gaststätte mehr gibt. Sowohl der Gasthof zur Post wie die Badgaststätte sind Geschichte. In diesem Sommer soll nun eine neue gastronomische Form in Greifenberg Einzug halten, damit es im Dorf wieder einen Ort gibt, wo man sich bei Essen und Getränken treffen kann.

